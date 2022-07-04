臺大醫院引入CAR-T細胞免疫治療　一次性治療可為癌末患者爭取治癒

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淋巴癌又稱淋巴瘤，都屬於惡性腫瘤，可分為何杰金氏與非何杰金氏兩大類，我國以非何杰金氏淋巴瘤佔最多數、約有9成。李思慧醫師表示，非何杰金氏淋巴瘤又可依據致病根源分為多種類型，其中約有半數患者屬於瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)這類惡性度高、癌細胞增長非常快速的淋巴癌，若輕視治療或因恐懼中斷療程，恐短短數月就會有生命危險。
李思慧醫師說明，臨床上第一線治療以化學治療合併標靶治療為主，僅需花費半年完成4至6個療程後，就有高達6至7成患者可治癒。若治療反應不佳或是發生復發，則需進行第二線的自體幹細胞移植或是第三線的異體幹細胞移植。
臺大醫院引入CAR-T細胞免疫治療助年長與體弱的癌末患者擊敗淋巴癌
李思慧醫師進一步指出，化學治療本來就是針對快速增長的細胞進行全面性殲滅，因此對於瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)治療的成效極佳，不僅是第一線的主力治療武器，在自體或異體幹細胞移植前也都需要進行高劑量化療，以殺滅患者體內的癌細胞。然而，化學治療因無法精準鎖定癌細胞，會全面性衝擊患者身體機能，年長、身體功能不佳、免疫功能不好的患者普遍難以承受高劑量的標準化療，這類族群治療成效有待加強。
所幸，隨著醫療發展，今日瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)又有突破性的CAR-T細胞免疫治療問世！「細胞免疫治療是透過基因工程，在患者自身的T細胞上安裝如同GPS導航系統的抗體，幫助T細胞精準找出並且殲滅癌細胞。此項治療主要用於第三線治療，相較於異體幹細胞移植，副作用大幅降低，治癒率也較高。」李思慧醫師表示：「此項治療所需的技術較高，並非所有醫院都可治療。為了幫助更多患者接受適切的治療，臺大醫院已引進了CAR-T細胞免疫治療，有望透過一次性治療，為癌末患者帶來長期穩定的疾病控制與治癒。」
「若莫名出現『發燒、淋巴結腫大、皮膚搔癢、盜汗、咳嗽不止、半年內體重下降10%』瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)的六大症狀，就應該要立即到就醫檢查！」李思慧醫師也提醒，臨床上偶爾會遇到因無法接受確診事實而逃避治療的個案，這些個案往往在下一次回診時病程已經惡化，治療難度大幅增加，治療的副作用也可能更劇烈。鼓勵民眾，一旦確診就務必積極接受正規治療，今日不僅在各個治療階段有多元治療武器可用，患者的整體治癒率也超過6至7成，只有遵照醫囑、穩定治療，患者才有望擺脫疾病限制，迎向健康的人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54247
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