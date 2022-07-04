頻尿、漏尿當心是陰道鬆弛惹禍！　「無創傷雷射手術」助攻

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嘉榮婦產科羅如君醫師表示，女性頻尿、漏尿的原因有很多，而陰道鬆弛是其中一種。據統計年過50歲的女性，陰道鬆弛的盛行率約為30%至76％，女性也會因生產、更年期或老化造成的陰道鬆弛而有漏尿情形。
陰道雷射治療 改善漏尿、緊縮陰道
此時除了做陰道緊實運動外，經醫師評估後實施陰道雷射手術也是一道解方。陰道雷射治療是一種無創傷私密處雷射手術，能讓鬆弛的陰道內壁產生膠原蛋白新生重組、刺激骨盆內筋膜層，使尿道和膀胱上壁肌肉拉緊收縮：此外，有效的增加緊度、濕度、飽滿度，且可以刺激陰道周邊膠原蛋白再生、活化胞層，有效使陰道緊縮、改善漏尿並有外陰部美白功效。
出現這些狀況 應就醫評估
羅如君醫師說明，由於陰道由肌肉組成，各年齡層女性若肌力不足、膠原蛋白流失或賀爾蒙降低，感覺性行為時陰道不夠潤滑、無法明顯感受陰道彈性或肌肉收縮時，就可能有輕度至中度陰道鬆弛或更年期陰道萎縮現象；如果用力咳嗽、抬重物會漏尿，或稍微大笑或爬樓梯就會漏尿，可能就分別患有輕度、中度的尿失禁，此外24小時內需排尿超過8次或夜間睡眠期需排尿超過1次，屬於輕中度頻尿及夜尿，以上各種症狀經醫師評估後。
這些族群不適合使用 勿信偏方諱疾忌醫
羅如君醫師提醒，陰道雷射手術雖然無創傷，但如果懷孕中、有出血症狀、正在接受陰道發炎感染治療及化學或放射線治療者並不適合；若有任何陰道、泌尿道相關症狀，建議先至婦產科門診評估檢查，切勿聽信網路偏方或諱疾忌醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54287
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