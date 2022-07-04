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竹苗聽損者福音！　裝人工電子耳免舟車勞頓

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健康醫療網

2022-07-04 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】現年兩歲十個月大的陳小弟弟，在兩個月大時被診斷出雙耳「極重度感音型聽損」，由於損傷的部位在內耳毛細胞，即便配戴了助聽器，仍聽不清楚日常生活的聲音。見陳小弟弟的發展已經跟不上同齡的孩子，陳爸爸和陳媽媽當即決定使用人工電子耳，並申請健保補助，植入了左側人工電子耳。

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新生兒聽力篩檢　及早發現聽損

衛福部2012年起已全面補助新生兒聽力篩檢，而隨著近年早療意識普及，越來越多先天性聽損的嬰幼兒可被及早發現。根據國內統計，先天性聽力損失的發生率約為0.3%~1%，其中有1/3為重度至極重度聽力損失。若未及時介入給予協助，未來將影響小朋友的語言及認知發展，甚而影響到溝通效能及人際關係。

人工電子耳　重現正常聽覺

新竹臺大分院耳鼻喉部吳振吉主任表示，人工電子耳透過植入的人工電極，結合外部的語言處理器，取代內耳受損的毛細胞，將聲音轉換成電訊號，直接刺激聽覺神經，能有效地使重度至極重度感音型聽損的病人重建聽覺。

提供專業評估服務　造福竹竹苗地區

2017年全民健保通過雙耳重度聽損兒童的人工電子耳給付後，迄今竹竹苗地區尚無醫療機構提供這項服務，有需求的病人往往需至北部或中部醫院求診。在新竹臺大分院開啟人工電子耳的手術及調頻業務後，竹竹苗地區的聽損病友未來將不再需舟車勞頓，即能在新竹臺大分院獲得完整的服務及照顧。

耳鼻喉部陳俊丞聽力師表示，人工電子耳屬於精密的醫療輔具，開頻後仍需定期調頻追蹤、保養維護，確保人工電子耳的運作狀況，並搭配聽能復健課程，才能將人工電子耳的效益最大化。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54285

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