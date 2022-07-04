打呼聲突然不見了？！醫教４招觀察睡眠呼吸中止症，防死亡風險。

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打呼＆睡眠呼吸中止症
兩者之間有何差異？
劉致顯醫師表示，睡眠呼吸中止症可分成「中樞型」和「阻塞型」兩大類型，前者與腦部病變有關，後者則為上呼吸道組織肥大或腫脹、或睡眠時肌肉放鬆造成阻塞，肥胖族群是最為常見的風險族群。
睡眠呼吸中止症常會和打呼一起討論，也有人將其混為一談，原因在於程度上的不同。醫師解釋，兩種同樣是呼吸受阻所引起，打呼因受阻較不完全、留有空隙，呼吸流通造成震動形成打呼聲，而睡眠呼吸中止症則是完全阻塞，因此常會有完全沒聲音、或打呼到一半突然像是被關了靜音，過了許久又會突然像終於能吸到空氣般的聲音。
不過睡覺到一半突然沒聲音、打呼突然中斷也未必也就是睡眠呼吸中止症，一般人也有可能如此，需要以頻率及終止時間長短作為評估。
睡眠呼吸中止症有死亡風險？
醫：更容易中風、心肌梗塞。
不少民眾對於睡眠呼吸中止症會抱有些疑慮，怕是否可能睡到一半窒息死亡。對此劉致顯醫師表示，睡眠呼吸中止症的患者，確實是有可能在睡眠之中過世的，不過主要原因並非是因為窒息，而是心腦血管疾病。
劉致顯醫師解釋，即便是處於睡眠狀態呼吸中斷，身體的防護機制一般而言也不會讓人長時間缺氧而不自覺，中樞會喚醒腦部使人醒來，因此通常不至於在睡眠中因此窒息而死。但是，此症常見的風險族群最常見的就是肥胖，意味著常有高血壓、高血脂、高血糖等血管疾病，三者又環環相扣，患者的血管疾病往往不只一個，而睡眠呼吸中止又會形成身體長期慢性缺氧，加重原本的血管健康問題。不少研究發現，睡眠呼吸中止症的患者，腦中風、心肌梗塞的機率比一般人還要高出不少，而在睡眠中發生腦中風、心肌梗塞也不無可能。
４招觀察睡眠呼吸中止症，
盡早檢查防中風、心肌梗塞。
睡眠呼吸中止症不只影響健康，劉致顯醫師建議民眾如有發現相關跡象，日常睡覺時可以簡單用手機在旁側錄，或者使用智慧型手環監測，或是詢問家人、枕邊人有無觀察到過相關現象，藉此了解自己的睡眠狀態。
另外，睡眠呼吸中止症也會影響到睡眠品質、間接影響生活，使人即便有睡，起床後往往還是精神不濟、越睡越累，常出現上班或上課時容易打瞌睡、吃完午餐就想睡等情況，雖然這些可能性相當多，但造成白日嗜睡的原因當中就包含了睡眠呼吸中止症，而單以上述睡眠側錄、詢問家人、觀察日常來看，也僅能做為參考依據，詳細還是得經由專業睡眠評估，因此醫師呼籲，若有上述這樣的情況建議盡早作個檢查，看是否為睡眠呼吸中止症所引起，或是另有原因。
劉致顯醫師就指出，診間就不乏有時常疲倦、打呼的患者，原本只是想改善這些情況，並了解是否有睡眠呼吸中止症，經檢查發現原來有情緒障礙、睡眠障礙、血管健康問題等。
改善打呼、睡眠呼吸中止症，劉致顯醫師建議民眾就診可至睡眠中心進行檢查，而此症較為常見的還是以上呼吸道阻塞居多，因此也可以至耳鼻喉科了解，若是有發現上呼吸軟組織較為肥大，如扁桃腺等，可透過手術治療改善。若是經檢查找不到原因或可能為中樞問題所引起，也會再轉至神經內科等相關科別，反之也是如此。因牽涉未必只有單一的科別，現在治療睡眠呼吸中止症不少科別都有參與，跨團隊結合相關科別給予民眾完善的醫療資源，幫助找出原因以助改善。
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