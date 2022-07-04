隧道、電梯中恐慌發作怎麼辦？心理師教４招解除「幽閉恐懼症」！

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我有「幽閉恐懼症」嗎？
心理師：可從７點觀察！
楊乃樺心理師表示，幽閉恐懼症是一種會對封閉式空間產生恐懼的「特定畏懼症」，屬於焦慮症的一種，不只是在隧道或電梯內，也常見發生於長途的遊覽車上、飛機上、X光室、廁所、更衣間等封閉式空間裡，且也不限於室內，人潮擁擠使得活動封閉、空氣不流通等，即便是在戶外也可能出現。患者常見會出現胸悶、心悸、呼吸困難、盜汗、手抖、噁心等症狀，嚴重甚至合併其他精神疾病發作，出現麻痺感或是感覺自己快要死掉，不過其實幽閉恐懼症並不會直接致死。
更深入的從診斷標準來看，幽閉恐懼症患者除了會對封閉式的環境感到明顯、立即的焦慮及恐懼外，也會積極避開或努力強忍著恐懼，且這心情和實際所帶來的危險是不成比例的，例如被困在一樓且沒有地下室的電梯中卻感覺可能會沒命。也會造成行動、社交、生活等困擾，例如開車到隧道中發作無法安全行車。上述這些困擾並無法已另一種精神疾病作更好的解釋，且觀察下來持續達半年或是更久，就構成了幽閉恐懼症。
為何會出現幽閉恐懼症？
心理師：可能和心理創傷有關。
發現自己有幽閉恐懼症，總難免會納悶為什麼，對此楊乃樺心理師表示，其形成原因相當多也非常複雜，據研究可能與大腦掌管情緒的杏仁核結構有關，心思較縝密、易受到環境影響情緒的個性、人格也有可能，而以往有過創傷或經歷，如許多人小時候都有過做錯事被關在黑暗的小房間或廁所過也有可能，這樣的經歷就容易使得長大後即便對此不再感到可怕，但創傷已默默留在心中，使得長大後遇到相似環境就會沒原由的出現恐懼。此為常見幾種可能，但實際因人而異，若想改善，鼓勵民眾可透過心理諮商找出原因予以排除。
防幽閉恐懼症影響生活、安全，
心理師：盡早檢查治療為上策！
雖說幽閉恐懼症本質上並不會帶來生命危險，例如並不會因為發作使得呼吸急促而造成死亡，但為避免像行車於隧道中發生，使得駕駛人狀況不穩定造成危險，或是可能併發其他精神疾病，如憂鬱症、躁鬱症等，也可能因害怕而限縮生活空間，建議別以單純的「害怕」來看待，應及早治療為佳，可前往身心科治療，藉由藥物治療、心理治療雙管齊下，並透過放鬆訓練增強面對情境的恐懼，也有些醫院會透過團體治療的形式讓患者知道自己並不孤單，並可彼此分享經驗、感受、一同練習度過恐懼等不安情緒。
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