頭痛、胃痛檢查不出原因？醫教４招改善自律神經失調！

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現代人面臨緊湊的生活步調和資訊爆炸的時代，當身體長期處於壓力之下會影響到身心健康！而無形的壓力會用不同生理症狀來表現，像是頭痛、便秘、胸悶、憂鬱等，嚴重時甚至可能改變體內的內分泌系統，慢性壓力的影響不容小覷。
頭痛、胃痛檢查不出原因？
醫籲檢視生活，可能壓力引起！
「如果壓力可以用1-10分衡量，你的壓力有幾分？」每當聯青診所副院長 蘇聖傑醫師在診間詢問客人時，客戶未必能給予一個肯定的回覆答案。蘇聖傑表示，正因為壓力是無形、主觀、難以測量，所以許多人常常會忽略壓力所帶來的影響。
其實沒有壓力並非全然是好事，在適當壓力下反而會有最佳表現，但每個人忍受壓力的限度不同，當壓力爆表時，身體會引起一連串的反應，像是腸胃問題、頭痛、或是睡眠困擾等。
若有出現上述問題，民眾往往會找各科醫師來處理身體上的不適，但通常即使做了一連串檢查從X光到胃鏡、心電圖等往往都無異狀，最終發現其實引起症狀的主因並非是器官結構問題，而是心理壓力所造成，根據研究統計有一半的慢性疾病可能跟壓力有關。
常處壓力下有如狂踩油門，
易自律神經失調引各種毛病！
人的神經系統可分交感神經和副交感神經，前者有如油門讓身體處於亢奮狀態，後者有如剎車幫助身體放鬆，當面對壓力時就會開始啟動「交感神經」準備戰鬥，就像古人在野外時碰到獅子追趕，這時會感受到心跳變快、胸悶、呼吸急促、緊張，同時身體關閉人體不必要的系統，像是生殖系統、消化系統，所以這時不會餓也不會想上廁所。等到壓力事件結束後，身體才會自動切換為「副交感神經」模式，這時可以好好休息、睡覺。
但是現代人吃飯時，腦中仍想著工作開會或是眾多待辦事項等，導致沒胃口吃飯、也影響睡眠品質。這也是副交感神經無法正常啟動的原因，而出現所謂的「自律神經失調」。若長期處於壓力狀態下，不僅神經系統無法正常調節，連人體內分泌荷爾蒙節律都會出現變化，像是應付壓力時，身體腎上腺會分泌皮質醇（俗稱的壓力荷爾蒙）通常在白天階段分泌的濃度最高，會讓人感到有精神、有能量。而晚間皮質醇濃度會逐步下降，若繼續煩惱工作，則會繼續刺激皮質醇分泌，久而久之睡眠就會開始出現障礙。此外，壓力荷爾蒙也可能同時壓迫到性荷爾蒙、甲狀腺荷爾蒙，影響其他荷爾蒙功能跟狀態。
因此，應及早發自己是否承受過度壓力，儘早做調整，在臨床上可以透過檢查荷爾蒙皮質醇分泌的波動（功能醫學－性荷爾蒙併腎上腺壓力皮質分析）、或是測量內分泌系統的指數，亦可透過網路上的壓力評量表來做測量，了解自己是否處在慢性壓力之下。
改善「檢查不出原因的毛病」
生活先踩剎車、啟動副交感神經！
如果已快承受不住壓力，除了尋求專業醫師的幫助，日常生活中蘇聖傑醫師也提供兩個重要排解壓力的方法：
１、睡眠：深層的睡眠有減壓的作用，睡覺的過程可幫助大腦調節、重組情緒及重製壓力，因此，「無論如何都建議不能犧牲睡眠!」蘇聖傑醫師強調。
２、冥想：壓力的本質來自於心理因素的主導，而心理對於壓力的恐懼、害怕等都是由大腦中的「杏仁核」發起。透過冥想，強迫深呼吸，進而可以讓迷走神經傳送放鬆訊號到達杏仁核，降低自己面對壓力的緊張感，瑜珈、腹式呼吸、打坐等都也有類似的功效，但這必須是要常常練習的，才能訓練大腦穩定情緒。
除了生活調整以外，也可以留意自己的營養狀態，因為當營養素過高、過低，都可能影響體內的荷爾蒙和神經傳導物質。特別是當人在壓力狀態下的新陳代謝率會提高，可適時補充微量營養素像是維生素Ｃ、Ｂ群、鎂、硒等，除了對調整壓力有幫助外，也可以讓人在有壓力時能下保持比較理想的狀態。可透過功能醫學「營養及毒性元素分析」了解自身營養素狀態。
現代人應學會適度釋放壓力，不論是靠運動、繪畫、做甜點等，可以多做能進入心流的事情，避免壓力像溫水煮青蛙般不斷累積。更別以為壓力只要忍一忍就能結束，已有研究證實慢性壓力是很多疾病的來源，長期埋在心裡對身心都有極大的影響，找到一個適合自己紓壓的方式，加上適度的休息，才能讓身體有機會重啟，重新面對挑戰。
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