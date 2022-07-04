疫情再降溫！本土＋23,118　1歲女童染疫併發腦炎病歿

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個案縣市分布
- 新北市3,438例
- 臺中市3,217例
- 高雄市2,719例
- 桃園市2,411例
- 臺北市1,992例
- 臺南市1,842例
- 彰化縣1,336例
- 屏東縣921例
- 苗栗縣619例
- 雲林縣609例
- 新竹縣599例
- 新竹市491例
- 宜蘭縣491例
- 南投縣472例
- 嘉義縣439例
- 花蓮縣436例
- 臺東縣254例
- 基隆市246例
- 嘉義市213例
- 澎湖縣157例
- 金門縣125例
- 連江縣18例
指揮中心指出，今日新增69例本土病例死亡個案，為36例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、64例具慢性病史、48例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月12日至7月1日，死亡日期介於6月23日至7月1日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中有1例1歲女童，該案沒慢性疾病，6月28日發燒到41至42度，6月29日出現抽搐、嘴唇發紫等症狀，送急診後X光顯示有肺炎，檢驗陽性確診；該案在急診高燒抽搐，懷疑有腦炎，也有呼吸困難，緊急插管送加護病房後，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇和降腦壓、免疫調節劑藥物治療。不幸於救治過程中，低血壓休克，腦炎、肺炎合併休克於7月1日過世。
羅一鈞總結，目前累計兒童重症死亡21位，其中7位是腦炎，上述1歲女童同時有腦炎、肺炎，但研判腦炎較嚴重，因此歸類在腦炎。
邊境攔截112例BA.4、BA.5變種病毒個案
指揮中心公布，今日新增112例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例；截至目前國內累計檢出238例Omicron亞型變異株BA.4（36例）及BA.5（202例）境外移入確定病例。
指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出17株Omicron BA.4及95株Omicron BA.5，個案分別為72例男性、40例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，入境日介於今（2022）年6月9日至6月26日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國（8例），新加坡（2例），荷蘭、以色列、瑞士、西班牙、澳大利亞、法國及英國（各1例）移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國（30例），法國（9例），德國（8例），荷蘭（7例），英國（5例），土耳其及阿拉伯聯合大公國（各4例）、菲律賓、新加坡及泰國（各3例），越南、西班牙、以色列及韓國（各2例），瑞典、奈及利亞、埃及、希臘、肯亞、沙烏地阿拉伯、葡萄牙、印度、芬蘭、馬來西亞及巴西（各1例）移入。
指揮中心說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情；世界衛生組織於今年6月29日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比上升至43%，且已導致部分國家住院數增加。
指揮中心進一步表示，近期BA.5變異株於法國等部分國家取代 BA.2變異株成為主流株，於歐洲德國、法國、義大利及英國等多國造成疫情快速回升現象，新加坡、日本近期疫情回溫評估與BA.5變異株傳播有關；其他鄰近國家如香港、紐西蘭、澳洲、韓國、印尼及泰國等均有社區感染病例，另中國大陸亦表示近期境外移入病例中BA.4及BA.5變異株病例增加，須密切關注對疫情影響。
指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54342
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