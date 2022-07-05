國防造艦、離岸風電有斬獲！台船先蹲後跳關鍵啟動

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「台船已經從奄奄一息到走出加護病房了！」不管在法說會，或是台船董事長鄭文隆都頻頻向外界宣示。2016年開始，全球貨櫃航運產業步入低谷，讓台船的商船業務大受波及，導致台船幾乎年年虧損；好在有了國防與風電等新業務加入，虧損逐年改善，2021年甚至轉虧為盈。
鄭文隆回憶，台船在前身還是中船時，幾乎百分之百仰賴商船訂單，但2008年開始，國際間造船公司倒閉關廠已時有耳聞。近年又碰上疫情，Clarkson及Danish Ship Finance等國際海運研調機構甚至曾預測，全球造船廠到了2022年，將從2020年的280家僅剩下60餘家。所幸，2021年貨櫃航運業塞港、缺櫃、缺船的盛世，救了全球造船業一把；可惜的是，台船竟然無法雨露均霑。
這是因為台灣造船成本長期以來都缺乏競爭力，「我們這兩年幾乎沒有拿到商船訂單。」鄭文隆說，台灣造船業缺乏產業鏈，除了有鋼板、設計與技術的能力外，主要設備都必須從國外引進，成本相對3大造船國韓國、中國、日本高出約兩成，更不用說2021年碰上新台幣瘋狂升值、原物料價格看漲。
其實鄭文隆2016年回任台船董事長時，看著一路向下的商船業務，就已認知到台船非轉型不可。好在，國艦國造計畫也剛好在2016年啟動，適時調整了台船的營運方向。據台船歷年年報，2018年時造船業務的營收比重仍然高達8成、造艦僅有一成，但2020年時已正式翻轉，2021年最新的造艦營收比重來到近6成，造船僅剩3成。
造艦高難度 還在打底階段
然而，在國艦國造的計畫中，台船除了拿下海巡署中大型巡防艦訂單外，海軍多款軍艦建造責任，也落到了台船身上，看似大啖大單，實際上則是困難重重。
因為台船拿到的軍艦訂單，雖然單價較中小型艦來得高，但量少、難度也高。「最辛苦的就是海軍艦艇都是原型艦！必須和軍方不斷溝通修改。」鄭文隆說明，台船做原型艦沒有賺過錢，光是潛艦的設計圖就高達兩萬張，對比商船是兩千多張，困難程度當下立見。
目前，台船為海軍建造的潛艦、新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦等艦艇，都仍在建造原型艦的階段。鄭文隆不諱言，台船的造艦技術正在打底，但只要原型艦成功交艦，後續艦就會順利許多，也將成為台船未來的關鍵獲利動能。
不過，因為台灣是首次自製潛艦，且潛艦必須長期在海底作業，一點差錯都容忍不得，外界始終以最嚴苛標準監督，台船到底做不做得出來？流言蜚語從來沒有停過。但鄭文隆霸氣地回覆，首艘潛艦力拚2023年下水，2025年前交艦的時程不會改變，「後續還有七艘潛艦，再加上維修業務，台船未來20年就將有穩定的訂單。」
但是，受限於潛艦製造技術特殊以及中國施壓，潛艦零組件要從國外採購常遇上困難，鄭文隆也致力讓部分零組件可以在地生產。他舉了一個十分有趣的例子，潛艦由於行蹤不能曝光，連馬桶沖水時也絕不能有任何聲響，必須裝設特殊的水閥，才能完全靜音。
但過去光是從歐洲進口這種特製水閥，一個就要價2.2萬歐元，而一艘潛艦需要2千多個，採購金額驚人。鄭文隆轉而尋覓有能力製作的台廠，最後真的被他找到有一家工廠花了僅僅4個月的時間，便順利製造出效果一樣的產品，要價也僅15萬元，讓整體成本大幅降低。
風電海事工程 營運新版圖
鄭文隆相信，台灣的製造能量其實不可小覷，只是過去並未被發掘，未來希望找到更多零組件廠合作，甚至併入成為台船子公司。
除此之外，離岸風電則是台船近年積極發展的「營運第三隻腳」。鄭文隆表示，台船在水下鋼構和海事工程兩大業務上都有涉足，但他分析，台船水下鋼構可發展的規模不大，所以會將重心放在海事工程上。
因為鄭文隆發現，台灣雖然四面環海，卻非常缺乏海事工程經驗，但發展離岸風電後，未來如果碰上風機的維修業務，台灣不能缺席。所以他決定放手一搏，和歐洲公司DEME Offshore合資成立子公司台船環海，建立台灣的海事工程能量。
目前正在船塢積極建造的浮吊船「環海翡翠輪」，就是海事工程中的施工船，載貨面積高達1.3座足球場，未來其上將加裝大型吊車，可以抓起四千噸重的離岸風機構件，相當於可以將3千輛汽車吊到30層樓高，是載運風機和進行安裝時不可缺少的角色。鄭文隆預計，環海翡翠輪將於2023年完工，進入中能及海龍風場作業。
不過，這艘巨輪造價超過70億元，有法人認為，因仍在建造階段，且還有添加設備增加成本的需求，多少將拖累台船今年營運表現，至明年才有機會挹注營收。對此，鄭文隆也坦白地說，台船多角化策略已然成形，剩下的就是給台船再多一點時間，先蹲後跳，等待機會爆發。