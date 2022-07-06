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從黃金礦砂到加密貨幣挖礦　拆解「私募基金」甜蜜陷阱

▲公開市場波動大，上市櫃公司和頂端富豪紛紛將資產轉向私募基金，年化報酬率20%起跳。（圖／財訊雙周刊）
▲公開市場波動大，上市櫃公司和頂端富豪紛紛將資產轉向私募基金，年化報酬率20%起跳。（圖／財訊雙周刊）

文/財訊雙周刊

2022-07-06 08:00:00

公開市場波動大，上市櫃公司和頂端富豪紛紛將資產轉向私募基金，年化報酬率20%起跳；但也有不少人受害，他們是被什麼話術迷惑了？近兩年，不少上市櫃公司如國巨、鴻海、富邦金、國泰金、南紡、元太屢屢公告取得或處分海內外私募股權基金，處分利益動輒千萬元台幣，甚至上億美元，獲利相當可觀，顯示曾在台灣沉寂一時的私募基金又熱絡起來。不僅法人客戶借私募基金槓桿資本影響力，高端客層也把私募基金當作另類投資配置。

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根據勤業眾信聯合會計師事務所與台灣併購與私募股權協會的統計，2020年台灣私募股權基金投資總額37億美元（約1099億元台幣），創歷史新高，隨著高資產客群對另類投資愈來愈有興趣，2021年和今年可望再刷新紀錄。

私募投資向來不會透過零售通路推薦給一般客戶，資訊也相對不般透明；一次交易至少10萬美元起跳，一人根本玩不起，但一經接觸，就會發現項目五花八門，從投資太陽能電廠、加密貨幣挖礦、外匯高頻交易、音樂版權資料庫、連鎖餐飲門市都有，宣稱的年化報酬率（IRR）至少20%起跳，令不少投資人躍躍欲試。

穩定配息？可能賠上本金

近來就有資產管理公司或家族辦公室，透過人際網絡，銷售代理海外私募基金。只是賺大錢的有，反例也不少。曾在香港金融業工作、現在台灣從事高端理財顧問的高先生（化名），就正為自己的案子頭痛不已。

幾年前他投資了一檔私募基金，主要是放款給香港上市櫃公司做「表外融資」，也就是不會顯示在正式資產負債表上的融資放款，台灣其實也有民間融資業者提供中小企業取得墊款融資，利率很高，但倒帳風險也不小。

他回憶，當時DM上載明該商品屬於「穩健收息」，年化報酬率約10.5%，由香港持牌的資產管理公司和基金公司募集與管理，保管銀行為香港銀行，也有信託業者監理，只是基金公司註冊在塞席爾，看似很完美。他想，雖然非正式管道的融資，但只要基金公司確保授信方抵押的股票足額，徵信業者嚴選放款對象，就算股價有波動，債權應該也都能保全，所以他就透過台灣總代理投資了5萬美元。

超高報酬？伴隨極大風險

沒想到近兩年香港金融環境劇烈變化，不少公司股價暴跌，基金開始不能正常配息。高先生向基金公司要求提前贖回，卻得到：「現在香港各行各業都辛苦，我們不應該在此時雨天收傘、抽人銀根」的說法；而且為了配息，基金公司也把作為抵押權的股權都賣掉了，現在不僅一年沒配息，連本金也拿不回來，他和一群台灣投資人正準備要對該基金公司提起跨國訴訟。

此時他也才驚覺，坊間不少海外私募基金，其實只是包裝精美的二胎房貸或外匯保證金融資墊款業務，根本不是多麼高大上的理財商品。他也以為自己投資經驗已經夠豐富了，沒想到還是會遇到基金公司耍無賴不還錢、信託公司也躺平不作為的狼狽狀況。

高先生感慨，雖然很不想承認自己被詐騙了，但也難怪私募基金的玩家通常是法人、家族辦公室、或是淨資產一百萬美元以上的專業投資人，具備一定的投資經驗，身邊也有會計師、律師幫忙把關爭訟；身家不夠厚實的人，還是乖乖選擇台灣這些安全的保本商品，或者做點小生意還是比較實際。

協助不少中南部企業經營IR（投資人關係）的瑪亞投資創辦人蔡鴻德分析，投資是很專業又在地的事業，不少人有國外投資銀行經驗，現在也想回台灣經營私募基金，但不一定接得了地氣，如果項目又是新興產業，風險可能比台股還高。

「報酬率其實是一種選擇，」蔡鴻德指出，報酬率決定了你的風險屬性與投資商品，但是很多投資人自己也看不清楚，以為報酬率愈高愈好，加上私募本身不夠透明，台灣人在私募投資上的經驗值也不高，因此還是提醒投資人不要一味追求高報酬，在適當的時機做適當的配置，賺取適合的報酬，才是長治久安的資產配置之道。

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