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七旬婦不慎慘跌　頸椎損傷險癱瘓

七旬婦不慎慘跌　頸椎損傷險癱瘓
七旬婦不慎慘跌　頸椎損傷險癱瘓

健康醫療網

2022-07-04 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】76歲的鐘奶奶在家不慎跌倒，頭先著地導致頭部外傷和頸椎脊髓受傷、雙腳無力無法站穩，緊急送往萬芳醫院救治。到院經詳細電腦斷層掃描及核磁共診造影檢查發現，阿嬤的第二頸椎骨折、第三到第六頸椎也因椎間盤突出、椎管狹窄，再加上這次外力衝擊，致使脊髓神經損傷嚴重、四肢癱瘓無力。

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術中3D影像　導引精準植骨釘

神經外科溫雅婷醫師表示，這種狀況要儘快手術搶救脊髓神經功能，手術的重點除了固定第二頸椎骨折的部位之外，第三到六頸椎脊髓神經的「充分減壓」也是幫助病人後續四肢活動能否恢復最重要的部分。

手術後一週鐘奶奶在兒子的攙扶下開始下床練習走路，術後一個月已經可以自己走著回來醫院複診，術後三個月的追蹤，骨折處也癒合良好、順利地擺脫頸圈。在醫療科技不斷日新月異的今日，高位頸椎手術的風險已大幅降低，讓患者的手術安全更有保障。

椎板成形手術　減少脊柱變形

其中，「椎板成形術」是最適合這種狀況的治療方法，手術將頸椎後方的椎板單側（或雙側）打開、抬高、再以專用的骨板固定與擴大脊髓腔，讓原本受骨刺、椎間盤突出、或血塊擠壓的脊髓神經創造出新的空間，達到充分減壓的目的。比起傳統全椎板切除術來說，破壞較少、穩定性較佳，減少日後脊柱變形併發症。

另外，第二頸椎骨折的部分是風險較高、手術技巧較為困難的手術，因為骨頭的構造小，又鄰近供應腦部的重要血管，骨釘的容許誤差範圍小，溫雅婷醫師強調，一旦骨釘植入的位置偏差、誤傷血管，很有可能會引發嚴重的腦中風、癱瘓、甚至昏迷。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54317

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