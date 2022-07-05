宜蘭美食｜只借不賣的書店、道地南洋料理 新住民打造文化交流場域鎔鑄在地社群人情味
靠近冬山車站的巷弄中，有棟可愛的綠色老屋IBU廚房X冬瓜山書店，是由印尼媽媽黃燕妮（Yeni）、菲律賓媽媽夏汀娜（Deena）與越南、泰國等新住民及關注移工議題的夥伴們共同經營。喜歡下廚的燕妮說，以前週日我們都會帶著自己煮的家鄉菜在社區的共享空間與其他新住民姐妹們一起分享聚會，慢慢地聚在一起的朋友們越來越多，因此萌生了打造一個東南亞式的家庭餐廳，讓姐妹們可以安心聚會，以及台灣和新住民文化交流的夢想天地。
開業3年多的IBU廚房除了提供道地的南洋料理外，還有滿室的書籍，大家可以透過飲食、書籍、印尼語課、移工中文課、手作活動與講座等，讓不同族群在這個小天地中話家常、吐苦水，互相理解，交流與學習。來到這裡可以嚐嚐燕妮推薦的印尼辣烤雞腿飯，以蒜、辣椒、月桂葉、沙薑、羅旺子等醃料鋪在雞腿上烤熟，香辣鹹香的滋味，彷彿一秒穿越印尼。還有，汀娜做的甜點芭蕉卷，將芭蕉、波羅蜜捲入麵皮後油炸，裝盤後淋上一點巧克力醬，酸甜交織的南洋風味，非常可口。
店家資訊
IBU廚房X冬瓜山書店
地址：宜蘭縣冬山鄉南興路54巷9號
電話：0960-608-349
FB：IBU廚房X冬瓜山書店
時間：週四、日11:30-17:00，週五、六11:30-20:00（週一至三公休）
消費：辣烤雞腿230元、仁當雞套餐230元、沙爹雞肉串120元、芭蕉卷70元
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