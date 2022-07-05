早期肺癌復發瓶頸有解　輔助藥物大幅減低復發率

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早期肺癌，主要仍以手術切除為主，再接上化療作為輔助治療，治療目的都是希望能降低癌症復發機率。黃俊耀主任說明，若是屬於3A期，例如同側或對側縱膈腔淋巴節轉移患者，就需要先進行化療與放射線治療（CCRT）2至3個療程再開刀，術後再接續輔助治療；若為無法開刀的患者，除了化療以外，也會加上局部放療，並可考慮免疫治療，惟免疫治療目前仍屬自費項目，需考量到患者經濟狀況。
不過肺癌術後容易復發，第一期在五年內的復發率約45%，第二期約62%，第三期五年內的復發率則高達75至80%。是否基因突變患者特別容易復發？黃俊耀主任回應，台灣的肺癌患者有六成為「上皮細胞生長因子接受器」（EGFR）基因突變，不能說他們容易復發，應該說「這群患者對化學治療的效果有限，若沒有進行基因檢測，便無法對症下藥，因此即使完成療程也效果有限。」
基因檢測找出突變點 對症下藥降低復發率
進入精準醫療的時代，黃俊耀主任建議早期肺癌患者可在手術後進行基因檢測，若能找到突變點，便能針對變異基因使用標靶藥物，不要等到復發時才徒增遺憾。目前針對EGFR的標靶藥物已經進展到第三代，接在術後做為輔助治療，第一B、二、三A期的肺癌在第二年復發率也降低至11%，減少82%腦轉移復發或死亡的風險。即使產生抗藥基因，也可再利用次世代基因定序（NGS）檢測，後續還有許多藥物可針對抗藥基因進行治療。
於2019年9月起，健保也開始給付單一EGFR基因檢測費用，每位患者都能使用一次，雖然健保給付規範限定晚期患者申請使用，但黃醫師建議並鼓勵早期診斷患者自費做EGFR檢測，找到突變點，才能針對變異基因使用標靶藥物對症下藥。
黃俊耀主任分享，門診中也曾遇過一位45歲的女性患者，以肺癌來說相當年輕，其實沒有明顯症狀，只有輕微咳嗽，但她很有警覺心，早期就發現，且觀念正確找對門診，在開刀、化療後，銜接上標靶藥物繼續治療，至今快4年恢復良好。EGFR標靶藥物，副作用較低，如輕微皮膚疹、皮膚炎，腹瀉、甲溝炎的情形較少，患者容忍度也較高。
高風險族群盡早篩檢 低劑量電腦斷層掃描輻射低
目前最好用的檢測工具就是低劑量電腦斷層掃描，輻射劑量低，連微小的「肺部實心結節」或是「毛玻璃樣」病灶都可以被發現。黃俊耀主任建議有家族史、菸齡久、過去曾感染過結核菌、或曾暴露在放射線等高風險族群，都應盡早篩檢，替自己的健康把關。也不要因為罹患肺癌而恐慌，現在藉由基因檢測，並考量患者經濟能力，都能找出適合的藥物與治療策略。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54208
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