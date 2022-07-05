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兒童確診易併發腦炎　醫提「警覺症狀」勿等快送醫

兒童確診易併發腦炎　醫提「警覺症狀」勿等快送醫
兒童確診易併發腦炎　醫提「警覺症狀」勿等快送醫

健康醫療網

2022-07-05 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】2歲的許小弟確診新冠肺炎，確診後第三天突然高燒至41度，出現嘔吐與痙攣，許爸爸緊急將他送往急診。抵達時心跳每分鐘達200下，意識模糊且呈現嗜睡無力狀態。抽血檢查發現前降鈣素（PCT）發炎指數高達17（正常值<2），電腦斷層掃描顯示腦部有些微腦水腫，懷疑有併發腦炎跡象，當下立即住入兒科加護病房，後續在藥物治療下，住院一週後康復出院。

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腦炎最常出現痙攣　嘔吐恐是腦壓上升

台北慈濟醫院小兒科王緒斌醫師指出，大腦是全身各器官與意識狀況的樞紐，腦炎患者最常出現痙攣症狀，呈現眼睛上吊、全身抽搐，意識狀況也會出現嗜睡無力甚至是胡言亂語、幻聽幻覺的情形；而腦壓上升則會有強烈嘔吐的警訊，若是病毒造成的發炎與免疫反應過於嚴重，甚至病毒直接攻擊腦部的呼吸中樞或心臟中樞，患者將立即有生命危險。

兒童確診併發腦炎　恐是腦部未完整發育所致

兒童確診新冠肺炎併發腦炎的可能原因，王緒斌醫師指出，由於幼童腦部發育尚未完整，使得病毒容易入侵腦部，或是病毒造成身體的免疫反應過於強大，被感染以後身體造成的防疫機制，連腦部神經細胞都受到傷害，因此一旦高燒合併意識狀況改變、痙攣嘔吐就要小心腦炎。

用藥控制感染　需長期觀察腦部狀況

在治療方面，王緒斌醫師以許小弟為例說明，使用抗病毒藥物瑞德西韋、免疫球蛋白與類固醇等針對腦炎的用藥來控制感染及發炎，待穩定後再進行腰椎穿刺檢查腦脊髓液的生化和血球指標，觀察腦部發炎情況。

由於腦炎病程難以預測，往往來得又急又快（3天內），且很可能留下後遺症，如腦炎後的癲癇、頭痛與頭暈的狀況，需要長期的觀察。

接種新冠肺炎疫苗　降低重症機率

王緒斌醫師呼籲，目前政府已開放5歲以上幼童接種新冠肺炎疫苗，若兒童沒有特殊狀況，可以透過施打疫苗來預防感染、降低重症機率；同時也提醒，家長若發現孩子出現40度以上高燒、嘔吐、痙攣、意識模糊、精神狀態差等疑似腦炎症狀，務必立即送醫院及時治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54298

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