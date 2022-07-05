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失智長者運動好處多　「法式滾球」助提升動力

失智長者運動好處多　「法式滾球」助提升動力
失智長者運動好處多　「法式滾球」助提升動力

健康醫療網

2022-07-05 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】年長失智人口增多，各地長照據點設立方興未艾，為讓更多長者有機會與外界接觸，嘉義縣溪口游東社區失智據點最近引進「法式滾球」，不但能夠增進社交參與，也能活動筋骨兼曬太陽，增強免疫抵抗力，獲得阿公阿嬤好評。

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「法式滾球」適合高齡者　不易運動傷害

畢業於中正大學運休所的洪晉宏，兩年來擔任嘉義縣溪口游東社區失智據點的健康管理師，他覺得據點裡以靜態活動為主，長輩久而久之難免覺得單調，活動量也不夠，在一番研究後決定引進「法式滾球」，每周帶阿公阿嬤到鄰近的社區公園草地上比賽，活動筋骨兼曬太陽，玩得不亦樂乎。

洪晉宏表示，根據研究的文獻資料，高齡者對於距離感的判斷比年輕人更好，法式滾球正好需要判斷攻擊球與母球的距離，且比賽方式不易形成運動傷害，不須昂貴設備，因此是很適合高齡者的運動。

訓練心肺功能　增強下肢力量　

他指出，法式滾球能增加長者的上肢及下肢的肌力，因為不鏽鋼材質的滾球本身有重量，在丟的時候可以用到前臂的肌力，多丟幾顆還可以增加肌耐力，撿球過程中可以讓長輩多走路，增加他們的心肺功能及下肢的力量。而活動中使用鐵球及磁吸工具，讓長輩們撿球時不需彎腰，可減少膝蓋及腰部的運動傷害。

大林慈濟六個服務據點　提供支持照護

大林慈濟醫院在嘉義縣開設有6個失智社區服務據點，分別位於大林明和社區活動中心、竹崎村社區活動中心、竹崎鄉昇平村社區活動中心、梅山文教基金會、溪口鄉游東社區活動中心、番路鄉下坑社區活動中心，提供極輕度、輕度及中度失智長輩認知促進、緩和失智、安全看視及家屬支持團體照護等課程。若有需要可洽相關單位諮詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54338

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