魏寶生第18份工作　攜手AI高手讓金融科技再創新

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現年64歲的魏寶生，父親為財政部官員退休，自己從財政部基層公務員做起，在財政部證券管理委員會時期主管資產管理與外資開放；之後轉戰保險領域，做到保險司司長以及金管會成立後第一任保險局局長。
2004年他離開公職後，出任友邦證券、美亞產險董事長；加入開發金控後，先後擔任凱基證券、凱基銀行董事長，一直積極鼓勵金融創新。
魏寶生的新辦公室裡，掛著一張他與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的合照。2018年他獲邀參加Amundi世界投資論壇，與剛卸下聯準會主席職務的葉倫對談；又因兩人住在同一個飯店，有不少機會聊天。「我印象最深刻的就是，葉倫竟然說到要用AI（人工智慧）提高企業競爭力，我才體認到AI有多重要。」
返校授課 產學合作再深化
魏寶生回國後就往這方面鑽研，經許多產業友人推薦，他認識了不少很有想法的年輕人，也熱心提供場景給新創團隊實驗應用。如今他從凱基董座退休後，一方面要幫忙推廣富盛證券投顧代理的先機（Jupiter）、安盛（AXA）系列基金，也不忘繼續活用人脈，深化台灣金融科技的產學合作。
最立竿見影的，就是他回到母校交大出任資管與財金系兼任副教授開的兩門課：「深度學習程式設計與金融科技產業實踐」與「金融專題研究」。
「沒人敢像我這樣規畫課程的，」魏寶生自信地說，「深度學習程式設計與金融科技產業實踐」就邀請到交大電子所教授黃經堯、資管與財金系副教授兼華南金控最新獨董林瑞嘉、BravoAI洽吧智能創辦人趙式隆，以及他自己共同授課。先由黃經堯與趙式隆教授AI程式設計，接下來就是「AI四公子」出場，分享創業實務，他與林瑞嘉帶學生腦力激盪，在學期末學生要找到新的應用場景，並提出解決方案。
是什麼人配得上「AI四公子」頭銜？又為什麼願意接受魏寶生號召？首先就是忘年之交趙式隆，是由台達電董事長介紹所認識，在魏寶生出任金融科技創新園區審議委員時，洽吧也成為首批進駐廠商，如今已成為台灣重要的保險科技服務供應商，最為知名的產品就是「汽車強制險2.0」，為全球首創運用AI輔助醫療保險金給付理賠核算，另外手機保固險也是重點項目，在魏寶生的引薦下，客戶有新安東京海上產險、國泰等壽險公司。
產業升級 二代創業家助攻
第2位公子為范紀鍠（Paul Fan），其創辦的數位資產保全設施Cybavo（博歐科技），剛在6月10日獲高盛旗下、世界第二大穩定幣發行商Circle收購。
第3位則是Lydia AI創辦人暨執行長李俊毅（Anthony Lee），成立7年來已與台灣、日本、新加坡政府及醫院合作，透過深度學習演算法分析不同的疾病並預測風險，並打造個人專屬健康指標「健康分」，與國際再保巨頭簽約。李俊毅其實也是龍巖集團創辦人李世聰的小兒子。
第4位公子為Berry AI（華捷智能）創辦人暨執行長林逸中，利用AI發展影像辨識技術，軟硬整合至KIOSK機，簡化點餐流程、加快結帳速度、提高服務品質，已應用在全台四百多家麥當勞門市。林逸中的父親為飛捷科技董事長林大成，他做的正是家族事業的智慧延伸。
金融專題研究則是與陽明交大資管與財金系教授林智勇合開，帶著金融碩士專班學生研究當下最熱門的議題，像是電力交易平台、ESG個案，SPAC，銀髮族理財，加密貨幣、綠能、電子支付。
「學生要訪問實務專家時，我會幫他們牽線。」魏寶生直言，若不是用心耕耘數位金融領域，很難辨識、也很難結交這些聰明絕頂的AI新創創業家。走出金控大門，魏寶生希望將他累積多年的功力與人脈灌注到產學界，讓金融科技更深化、遍地開花。