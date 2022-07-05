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本土＋36,015 再增1例「MIS-C」10歲男童全身皮疹、高燒

本土＋36,015 再增1例「MIS-C」10歲男童全身皮疹、高燒
本土＋36,015 再增1例「MIS-C」10歲男童全身皮疹、高燒

健康醫療網

2022-07-05 16:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增36,015例COVID-19確定病例，分別為35,914例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之35,914例本土病例，為16,967例男性，18,935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案縣市分布

  • 臺中市4,970例
  • 新北市4,930例
  • 高雄市4,198例
  • 臺南市3,164例
  • 臺北市3,122例
  • 桃園市3,117例
  • 彰化縣2,353例
  • 屏東縣1,537例
  • 雲林縣1,089例
  • 苗栗縣976例
  • 新竹縣859例
  • 嘉義縣818例
  • 宜蘭縣812例
  • 南投縣790例
  • 新竹市636例
  • 花蓮縣614例
  • 嘉義市567例
  • 臺東縣504例
  • 基隆市392例
  • 金門縣214例
  • 澎湖縣209例
  • 連江縣43例
死亡個案＋103例　30多歲男性「無接種疫苗」合併肺炎去世

指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中年紀最輕的一位30多歲男性，本身無接種疫苗、有慢性精神疾病，在6月21日開始有發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，當天就醫篩檢PCR陽性確診，並住院治療，發現有肺炎情況，經過莫納皮拉韋等相關藥物治療後，仍在6月30日因呼吸衰竭去世。

兒童重症再增一例「MIS-C」10歲男童

另外在兒童重症部分，羅一鈞表示，增新一例10歲男童本身無接種疫苗、無慢性疾病，在5月28日確診新冠；7月1日出現發燒40度、腹痛、咳瘦、喉嚨痛等症狀；7月2日開始有嘔吐、活力降低、胃口降低等情況；7月3日由家長帶至急診，經檢查後發現，男童有結膜炎、全身皮疹、血壓偏低、發炎指數升高情形，院方懷疑為MIS-C受至兒童加護病房中治療，目前病況尚屬穩定。

羅一鈞總結，目前兒童重症病例累計84例，其中MIS-C佔27位，死亡數仍維持21例並無增加。

莊人祥：莫德納幼兒疫苗45萬劑預計明早抵台

發言人莊人祥宣布，日前原定於6月底抵台莫德納幼兒疫苗45萬劑，目前預定在7月6日早上抵達台北，要在經過14天的封緘檢驗，預計7月21日才有可能配送至各縣市。

至於Novavax部分，莊人祥說明，由於只有50萬劑，會把50萬劑中的38萬劑先分配到各縣市，會先將可施打劑次人數加起來，扣掉5月起20歲以上的確診人數，每個縣市大約配送13%，分配後再交給各縣市自行規劃接種；剩下的12萬劑則會交由中央依照各縣市施打情形來調配支援，若中央與地方加起來低於一定程度，就會再購買額外的疫苗進來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54355

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