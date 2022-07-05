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30%染疫孩童恐留後遺症！　中醫大兒醫開兒童後新冠特別門診

30%染疫孩童恐留後遺症！　中醫大兒醫開兒童後新冠特別門診
30%染疫孩童恐留後遺症！　中醫大兒醫開兒童後新冠特別門診

健康醫療網

2022-07-05 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】截至6月27日，台中市新冠確診人數累計412,917人，已達全台之冠。台中市人口282萬，預計會有50萬人感染，其中20%為小於20歲的青少年和幼童。根據國外資料顯示，最高有30%的染疫孩童青少年會有後/長新冠感染的慢性後遺症，所以面對這波Omicron疫情，台中市推估將有2~3萬後/長新冠兒童青少年族群，需要兒童後新冠特別門診的整合照護。

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兒童後/長新冠感染後症候群　影響身心

中國醫藥大學兒童醫院王志堯院長指出，兒童罹患新冠肺炎後四週，甚至超過12個星期，仍可能持續影響其心肺功能、神經系統、內分泌系統，即為「兒童後/長新冠感染後症候群」。臨床上可觀察到許多因為呼吸喘、失眠、過敏、肌肉疼痛就醫的個案，嚴重影響孩童的學習專注力、心理情緒、精神體力與生活品質。

兒童後新冠特別門診　緩解症狀+定期追蹤

因此，中國醫藥大學兒童醫院透過「中醫大兒童醫院後新冠兒童診治及照護計畫DISCOVERY （Diagnosis and Support for COVID Children to Enhance Recovery at CMUCH）」特別規劃全時段的兒童後新冠特別門診，結合各科專業，免除跨科就醫的困擾，減輕家長的焦慮，即時幫助孩童緩解症狀，並透過定期評估追蹤改善的程度。

兒童後/長新冠　常見這些症狀

王志堯院長說，兒童後/長新冠可能有的症狀，如失眠、耳鳴；咳嗽、有痰；喘不過氣、胸悶胸痛、心悸；昏昏欲睡、全身無力、容易疲倦；注意力不集中、記憶力變差、腦霧；長疹子、過敏；頭暈、頭痛；肌肉關節疼痛；嗅味覺改變、噁心嘔吐等。

若家中孩童、青少年確診痊癒後仍有症狀並已超過四週，建議可至就近院所或到本院的兒童後新冠特別門診就醫，看診時請填寫兒童新冠疾病後身心整全評估問卷，醫師會依據症狀開立相關檢查，並給予症狀治療藥物，安排定期回診評估改善情況。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54341

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