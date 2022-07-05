避免孩子網路成癮　專家提６大注意事項

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衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科醫師吳孟寰表示，青少年由於面臨青春期，或親職教養資源不足，與父母關係易生緊張敏感。目前資訊網路與電腦手機普及，人手一機網路吃到飽，致每天沉迷於網路遊戲，除了影響學習動機外，也衍生諸多問題如：人際孤立、身體健康受損、時間管理，都受到負面的影響，且面臨現實生活事件，皆慣以虛擬角色及遊戲設定攻擊模式回應。
當家長限制其電腦網路使用，被迫停止時，會有不安或憤怒的情緒等，迫使親子關係更加緊張；甚至因家人管教及限制，而引起更嚴重的肢體衝突，家人關係決裂。
孩子出現六現象 家長須特別注意
吳孟寰醫師表示，當孩子出現以下六大現象時，家長應當心孩子可能有網路成癮的問題：一回家或一有空時就守在電腦前上網；無法上網時會出現焦慮、不安、情緒低落或發脾氣情形；上網時間越來越長，上床時間越來越晚；越來越不想和同學出去或從事其它休閒活動；白天精神越來越差，做事無法專心、頻打瞌睡；開學後功課變差，寫作業變得草率，上學拖拖拉拉。
與孩子規畫假期 避免沉迷網路
吳孟寰醫師建議，在漫長的暑假中，家長可採取的策略包括：與孩子一起規畫生活與上網時間，規範每日使用網路的時間，設定休息時間，協議將重要事情做完後才可上網，共同從事的戶外休閒活動等等。
另外，家長也可與學校老師聯繫，了解孩子在校人際相處情況，是否有被霸凌、遭同儕排擠，或是學習困難等狀況。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54323
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