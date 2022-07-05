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男子操作機台弄斷指　醫巧手顯微縫合術救回

男子操作機台弄斷指　醫巧手顯微縫合術救回
男子操作機台弄斷指　醫巧手顯微縫合術救回

健康醫療網

2022-07-05 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】50歲張老闆開設鐵工廠，多年前操作機台時，曾造成左手拇指、食指、小指截斷，僅剩2指可用，不料日前左手掌又不慎被壓傷，導致中指遠端指節幾乎截斷，當場血肉模糊，緊急送醫急救後，醫師評估若不救回中指，左手功能恐終生受限，立即安排5小時馬拉松式顯微血管縫合手術，總算找回「指」望。

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缺乏「這三指」　恐影響手部功能

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，人類的大拇指、食指與中指可精準做出抓握捏轉等各種動作，尤其中指功能性大，若缺乏這三指，左手掌恐喪失基本功能，因此如何盡全力將患者的斷指接回，保留手指完整性以及日後正常功能運作，不僅是患者的期待，更是醫療團隊的目標，將影響到患者未來數十年的生活品質。

先清創受損組織　再顯微血管縫合　

鄭旭棠醫師說明，在進行顯微血管縫合手術前，必須先清創受損組織，保留正常的組織，再將斷骨打好骨釘，找出動脈進行顯微手術血管接合，由於患者斷指中有部分血管缺損，因此取出手前臂大約0.8公分長的靜脈，嫁接到被截斷手指中的動脈血管，前後花費五小時，總算讓原本死白的膚色順利恢復血色。

鄭旭棠醫師補充，手指遠端指節的血管相當細微，僅有1毫米寬，必須透過顯微血管縫合手術進行，過程中必須藉由高階顯微鏡放大倍率，執行精準切割、縫合以及轉移等步驟，才能順利縫合血管。

職災傷害巨大　斷指處理應及時

鄭旭棠醫師提醒，如果遇到斷指的情況，務必將斷掉的手指先放進塑膠袋內，再放置於冰水中保存，千萬不可直接放入冰水中，以免造成細胞壞死而影響後續的治療效果，並在2到6小時內盡速將斷指以及傷者送到醫院中，把握黃金的搶救時間。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54324

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