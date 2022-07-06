家屬做對兩件事 中風婦半癱進院、出院已可行走

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國立成功大學醫學院附設醫院神經部主治醫師暨中風中心執行秘書宋碧姍醫師表示，搶救缺血性腦中風患者，「把握時間」非常重要。若能在4.5小時內施打「靜脈血栓溶解劑(rt-PA)」、打通阻塞血管；或顱內大血管阻塞者在8小時內進行「顱內動脈血栓移除術(EVT)」，就能大幅降低死亡、失能風險 。
為爭取患者的治療時機，成大自2018年起執行各項改善計畫，以缺血性腦中風注射靜脈血栓溶解劑為例，成大施打率已超越國際水平7%；且成大醫院中風中心也與台南市消防局合作建置「急性腦中風評估緊急醫療系統」，並偕同轄區內的急救責任醫院，共同建構「台南市急性中風轉診平台」,讓台南地區急性腦中風病患無論是到院前的醫療評估，或搭乘救護車到適合的急救責任醫院，皆可透過專業的消防救護人員現場快速評估病患狀況後，判斷該送到哪間合適的急救責任醫院，在前往醫院的路程中，同步回報病患在救護車上的狀態給醫院端，讓患者在到院後能及時獲得最好的治療。
消防人員與成大合作進行急救與急性期後治療 8旬老婦中風預後佳
宋碧姍說明，案例中80多歲婦人，正是因為家屬及時發現疑似腦中風徵兆，緊急撥打119，救護員方才能在最短時間內，評估婦人的血管阻塞狀況，在她出現中風症狀1個多小時內，緊急送往成大醫院及時注射靜脈血栓溶解劑，並安排顱內動脈血栓移除手術，因此，婦人預後良好。然8旬老婦雖順利度過腦中風急性治療期，返家後卻出現情緒障礙及認知功能受損問題，家屬照顧到心力交瘁。幸好成大中風中心團隊及時介入，目前持續復健進步中，病患與家屬的生活品質也大幅提升。
成大中風中心跨部門專業團隊 致力優化治療流程在最短時間提供正確治療
腦中風患者出院後的復健、以及失能照護往往成為家屬及患者的一大挑戰。成大中風中心的跨部門醫療團隊由急診部影像醫學部、神經外科、麻醉部、護理部等共同組成，全面提供患者照護。宋碧姍醫師指出，團隊成員不只每月定期開會討論案例、規劃跨團隊照護方案，也討論改善中風患者到院前緊急醫療評估作業及治療流程順暢度，並在最短時間給予正確治療。
切記辨識中風「微笑、舉手、說你好、快打119」口訣 爭取接受藥物治療的時間
宋碧姍醫師強調，急性腦中風發生有年輕化的趨勢，有心房顫動疾病、腦中風家族史、血壓、血糖、膽固醇控制不佳，或體重過重、缺乏運動習慣及癮君子等都是腦中風的高危險群 。辨識中風有四句口訣—「微笑、舉手、說你好、快打119」，一旦發現臉部表情不對稱、嘴角歪斜；單側肢體無力或手舉不起來；說話含糊不清；務必要立刻撥打119，並記下發病時間，搶在黃金治療時機注射「靜脈血栓溶解劑」，並根據病情是否進一步安排「顱內動脈血栓移除術」，以降低發生失能的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54332
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