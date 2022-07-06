咳嗽、氣喘竟是心臟出了問題　專家提醒：別把冠心病錯當氣管炎

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根據American Heart Association報導，特麗塔（Terita Grier）生來肥胖，還患有糖尿病、高血壓，而這是心臟病的主要風險因素。她的父親在她年輕時死於心臟病發作，年近中年，特麗塔進行了一次心臟壓力測試，結果顯示心臟沒有問題。
三個月後，特麗塔開始咳嗽、喘息，肩膀後邊不舒服，起初她認爲是支氣管炎的症狀，直到一個月後身體實在疼得受不了，才驅車到醫院尋求幫助。檢查結果顯示，特麗塔體內的酶含量異常高，這表明她有心臟病發作的跡象。她馬上被安排入院，第二天就進行心導管手術。
▲ 醫生爲特麗塔進行了心臟搭橋手術。（示意圖／Pixabay）
醫生驚訝地發現，特麗塔心臟的三條主要動脈被阻塞90%，需要緊急進行心臟搭橋手術。幾天後，醫療隊成功控制住她的糖尿病和血壓，並爲她成功進行了四聯搭橋手術。特麗塔直言，「我很幸運，外科醫生表示無法理解以我的身體情況，如何在這種情況下還能活著，並四處走動，許多患有這種病的人都活得不久」。
手術後，她開始積極分享自己的心臟病歷程，希望能幫助到和她有同樣經歷的人。「我現在意識到健康有多麽重要，我相信通過分享我的經驗，可以喚醒更多的女性對於冠心病的認知，我們的症狀可能與男性並不同，因此需要更多的宣導與教育」。
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