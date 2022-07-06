特企／iROO暖心公益月　「仲夏天使心」共度溫暖時光

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去年聖誕節，iROO 為愛奇兒家庭封館一日，用美麗陪伴愛奇兒家庭多走一哩路，5 家參與封館的門市與 300 個愛奇兒天使心家庭，共度了一個最暖聖誕節，而天使媽媽們也因為美麗的禮物而得到喘息、一展笑顏。延續這份溫暖，今年7月 iROO 將投入更多資源，除了結合新銳藝術家推出6款義賣 T 恤之外，也將安排20家門市封館2日，協助「財團法人天使心家族社會福利基金會」擴大服務2000個愛奇兒家庭，除了可以免費挑選3件衣服，更有專人為偉大的媽媽們打點妝扮，共度美好仲夏。
過去3年，以 「妳的堅定守護，iROO用美麗謝謝妳」與醫護人員定下「520 美麗約定」，累積萬人參與「iROO 心中的醫護節」活動，當時還有許多醫護寫下「足感心」字樣。今年不但延續這份美麗約定，於7月26日至28日全台門市封館3天，邀請2萬名醫護白衣天使把美麗帶回家，兌現這份珍惜與感謝。
為感謝會員長期支持陪伴，促使集結各方力量還之於社會，特於7月12日至7月25日以3件1價回饋會員，傳遞「仲夏天使心 謝謝有妳」最暖心的感謝。
受到疫情影響，企業及各界對公益組織捐款大幅下滑，加上申請緊急救助金家庭數大增，也讓公益團體倍感壓力。iROO透過一系列社會服務，回饋總計上億價值女裝服飾支持陪伴愛奇兒家庭和醫護人員，期許深化品牌「公益在前 品牌在後」的核心價值，特別表示，品牌即使全力動員能做的還是有限，盼集結更大的外界力量，未來也不排除以各種形式力挺公益，更期盼拋磚引玉獲得社會大眾的共鳴與認同，一起讓社會共好。
iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動
7/10～7/11愛奇兒家庭專屬日（全台20家門市封館）
7/12～7/25仲夏天使心 謝謝有妳（3件1價）
7/26～7/28醫護專屬日（全台所有門市封館）
iROO公益月 活動最新消息：https://iroo.cc/20l5K
iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動網頁：https://iroo.cc/udFQa
醫護專屬日報名網頁：https://iroo.cc/uY3EE
iROO心中的醫護節公益影片：https://iroo.cc/NbgwL
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