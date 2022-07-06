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特企／iROO暖心公益月　「仲夏天使心」共度溫暖時光

▲iROO公益月，溫暖擁抱愛奇兒、挺醫護。（圖／品牌提供）
▲iROO公益月，溫暖擁抱愛奇兒、挺醫護。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-06 11:12:05

當我們說起童年，是什麼模樣呢？是歡聲笑語、無憂無慮嗎？大部分的孩子都是如此，但也有少部分的家庭卻是生活在壓力與緊張之中。根據世界衛生組織統計，愛奇兒（身心障礙者）的發生率約佔兒童人口數的6%至8%，他們的父母為了陪伴與守護孩子，還是撐著走下去，陪伴是最安定的力量，多年來女裝品牌 iROO 在廣大會員的支持下，長期投入社會公益，以實際行動陪伴並支持單親媽媽、愛奇兒家庭、弱勢團體、醫護人員，以及兒童美學教育。

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今年夏天更擴大舉辦公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動，透過廣邀社會大眾共同參與達到社會公益的目的，相信自己的一份溫暖用心，能讓社會更好。

去年聖誕節，iROO 為愛奇兒家庭封館一日，用美麗陪伴愛奇兒家庭多走一哩路，5 家參與封館的門市與 300 個愛奇兒天使心家庭，共度了一個最暖聖誕節，而天使媽媽們也因為美麗的禮物而得到喘息、一展笑顏。延續這份溫暖，今年7月 iROO 將投入更多資源，除了結合新銳藝術家推出6款義賣 T 恤之外，也將安排20家門市封館2日，協助「財團法人天使心家族社會福利基金會」擴大服務2000個愛奇兒家庭，除了可以免費挑選3件衣服，更有專人為偉大的媽媽們打點妝扮，共度美好仲夏。

過去3年，以 「妳的堅定守護，iROO用美麗謝謝妳」與醫護人員定下「520 美麗約定」，累積萬人參與「iROO 心中的醫護節」活動，當時還有許多醫護寫下「足感心」字樣。今年不但延續這份美麗約定，於7月26日至28日全台門市封館3天，邀請2萬名醫護白衣天使把美麗帶回家，兌現這份珍惜與感謝。

為感謝會員長期支持陪伴，促使集結各方力量還之於社會，特於7月12日至7月25日以3件1價回饋會員，傳遞「仲夏天使心 謝謝有妳」最暖心的感謝。

受到疫情影響，企業及各界對公益組織捐款大幅下滑，加上申請緊急救助金家庭數大增，也讓公益團體倍感壓力。iROO透過一系列社會服務，回饋總計上億價值女裝服飾支持陪伴愛奇兒家庭和醫護人員，期許深化品牌「公益在前 品牌在後」的核心價值，特別表示，品牌即使全力動員能做的還是有限，盼集結更大的外界力量，未來也不排除以各種形式力挺公益，更期盼拋磚引玉獲得社會大眾的共鳴與認同，一起讓社會共好。

iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動

7/10～7/11愛奇兒家庭專屬日（全台20家門市封館）

7/12～7/25仲夏天使心 謝謝有妳（3件1價）

7/26～7/28醫護專屬日（全台所有門市封館）

iROO公益月 活動最新消息：https://iroo.cc/20l5K
iROO公益月「仲夏天使心 謝謝有妳」活動網頁：https://iroo.cc/udFQa
醫護專屬日報名網頁：https://iroo.cc/uY3EE
iROO心中的醫護節公益影片：https://iroo.cc/NbgwL
iROO台灣官方網站：https://www.iroo.com/
iROO台灣官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/irootw/

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