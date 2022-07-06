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失控的癌細胞變成腫瘤要多久？　醫揭3招：提升免疫系統「辨識癌細胞」的能力

失控的癌細胞變成腫瘤要多久？　醫揭3招：提升免疫系統「辨識癌細胞」的能力
失控的癌細胞變成腫瘤要多久？　醫揭3招：提升免疫系統「辨識癌細胞」的能力

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-06 11:30:46

多年以來，癌症一直是台灣國人10大死因之首，根據WHO報導，「遠端轉移」是大部分癌症病患的主要死因。

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Scitable的資料顯示，腫瘤在初期時，先是被局限在細胞組織的包覆之下，此時稱為良性腫瘤。但在突變之後，壞細胞會入侵相鄰的組織，這時就稱為惡性腫瘤，或稱癌症。

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay
不久前《薄世寧醫學通識》作者薄世寧醫生表示，癌細胞會在體內快速地生長、分裂、甚至轉移，主要是因為人體缺乏可偵測與辨識出癌細胞的免疫細胞，進而讓癌細胞隨著時間惡化，最終奪取人的性命。

除了進行常規體檢以便早期發現和治療癌症，薄世寧指出，人體免疫力是戰勝癌症的終極武器，要維持良好的人體免疫力，民眾不妨參考以下幾個建議：

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay
1.   維持良好的睡眠

薄世寧表示，睡眠期間是免疫細胞吞噬癌細胞最活躍的時間。

除了確保每天有至少7小時的睡眠，對於有睡眠障礙的朋友們，WebMD建議：

  • 每天都有固定的時間睡覺，並在相同的時間起床；

  •  避免臨睡前太餓或吃得太飽；

  •  建立讓自己放鬆的睡前儀式，如洗澡或寫日記。

  • 可在睡前2小時營造入睡的氣氛，如保持室內環境安靜、把燈光調暗或提前關燈。

2.    運動

適量運動可讓增強全身免疫細胞的活性，但患有貧血、運動失調、白血球過低或極度疲勞者，應事先諮詢醫生為佳。

3.   均衡飲食

相較於人體其他器官，腸道是最多免疫細胞聚集的地方，除了確保均衡的營養攝取，薄世寧也強調，多吃膳食纖維可讓全身免疫細胞的活性更強，提升辨識癌細胞的能力，進而減少罹患癌症的風險。富含膳食纖維的食物包括有香菇、黑豆、青豆、全麥、全穀物、石榴、西洋梨等。

 

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