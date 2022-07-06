失控的癌細胞變成腫瘤要多久？　醫揭3招：提升免疫系統「辨識癌細胞」的能力

我是廣告 請繼續往下閱讀
不久前《薄世寧醫學通識》作者薄世寧醫生表示，癌細胞會在體內快速地生長、分裂、甚至轉移，主要是因為人體缺乏可偵測與辨識出癌細胞的免疫細胞，進而讓癌細胞隨著時間惡化，最終奪取人的性命。
除了進行常規體檢以便早期發現和治療癌症，薄世寧指出，人體免疫力是戰勝癌症的終極武器，要維持良好的人體免疫力，民眾不妨參考以下幾個建議：
1. 維持良好的睡眠
薄世寧表示，睡眠期間是免疫細胞吞噬癌細胞最活躍的時間。
除了確保每天有至少7小時的睡眠，對於有睡眠障礙的朋友們，WebMD建議：
- 每天都有固定的時間睡覺，並在相同的時間起床；
- 避免臨睡前太餓或吃得太飽；
- 建立讓自己放鬆的睡前儀式，如洗澡或寫日記。
- 可在睡前2小時營造入睡的氣氛，如保持室內環境安靜、把燈光調暗或提前關燈。
適量運動可讓增強全身免疫細胞的活性，但患有貧血、運動失調、白血球過低或極度疲勞者，應事先諮詢醫生為佳。
3. 均衡飲食
相較於人體其他器官，腸道是最多免疫細胞聚集的地方，除了確保均衡的營養攝取，薄世寧也強調，多吃膳食纖維可讓全身免疫細胞的活性更強，提升辨識癌細胞的能力，進而減少罹患癌症的風險。富含膳食纖維的食物包括有香菇、黑豆、青豆、全麥、全穀物、石榴、西洋梨等。
延伸閱讀
咳、喘、呼吸困難留意肺纖維化！自體免疫疾病更應定期檢查肺功能
染疫後如何飲食保養？改善３大新冠後遺症，營養師教這樣吃！