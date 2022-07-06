冰箱太久沒清髒如馬桶！專家指２大風險，簡單４步驟輕鬆清潔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
冰箱不清恐增肝癌風險？！營養師指２大健康疑慮。
嫚嫚營養師表示，食物冰存不當最擔心的就是細菌和黴菌，細菌等微生物多是怕熱耐冷，在常溫之下約放一小時就可能倍增，放進冷藏後雖能抑制增長，但無殺菌功能，本來的細菌依舊存在，也還會在冰箱內持續擴增，只是速度較慢。另外像是如滴出的熟食湯汁、飲料、醬料、油脂等，或是生食的包裝、塑膠袋、報紙等所帶的塵土、上頭的細菌等，這些也是常見冰箱的汙染源，不少研究發現，民眾家中的冰箱的汙染程度普遍和馬桶差不多。
據統計，台灣引起食物中毒最常見的就是「隔夜菜」，包括民眾準備的「便當」，很多人準備便當會習慣先將原本的食物放置常溫環境中一陣子再放到冰箱，在不知不覺中就吃下了不少各式各樣的細菌，這不僅容易食物中毒，腸道健康受到影響，免疫力也會受到波及，身體常期處於慢性發炎的狀態，對健康而言不論是短期或長期影響都不佳。
另一方面，食物冷藏環境是有保有濕度的，這也是發霉的基本條件。冷凍庫因溫度通常在-18˚C，水活性會下降，黴菌無法作用，發霉機率較低，但冷藏溫度約在5-7˚C，並無法抑制黴菌，食物放久便會發霉，吃下帶有黃麴毒素的發霉食物，除了恐引食物中毒，也會增加肝癌風險。而黴菌也會擴散，同個食物一處發霉其他地方也會跟著發霉，周圍的也可能受到波及，且肉眼未必可見。因此看到食物發霉就該丟，旁邊的也最好捨棄。
使用冰箱保持６大觀念，確保食物無虞，更有助健康！
分裝冷藏：為避免冷藏不當引食安疑慮，嫚嫚營養師建議，採買回來的食物，或是一次性置備較大量的食物，在放入冰箱之前應先分裝好，最好使用透明玻璃容器盛裝，較不會有因酸或熱溶出有害物質的疑慮，之後也會比較好拿取；另外是飲料、乳製品等無法ㄧ次性食用完的食物，需要避免沾到口水孳生細菌，並在熱的情況下就放進冰箱保存，降緩細菌在危險溫度帶下繁衍速度。
冷藏隔夜菜：若要裝隔夜菜，也應先分裝並在熱的時候就冷藏，然後再開動，可放在獨立一層或周圍沒有其他食物的位置，減少對其他食物溫度干擾，在流通性好的冰箱空間內，熱的食物也能很快降溫，不至於使冰箱壞掉或旁邊的食物壞掉。也建議冰超過一天就該丟棄，像是許多人會將火鍋冰起來加料連吃好幾天，這實屬不妥。
充分加熱：從冷藏取出後，食物應充分加熱超過75度至少5分鐘殺菌，並且也要留意，食物每經過一次加熱，營養素就會被破壞一次，在第二次加熱時幾乎已沒有甚麼營養可言，更不用說是第三或第四次，只有果腹和吃下細菌的風險，長期如此也有營養不良的問題。
清出過期：平時也應檢視冰箱中的食物，有保存期限的應定期清出過期的，根本忘了是冰什麼或是好久不見的食物更應盡早清出，並保持先進先出的習慣，快過期的放在最外面，避免真的放到過期。冷凍庫則通常1-3個月是可接受的。
放７分滿：冰箱空間也建議存放至7分滿就好，以免冰箱內冷氣通風不佳使得冰存效果不佳，像是許多民眾會放到全滿，後續近來的食物、食材就較不易受到妥善冷藏，也容易腐壞。
生熟分開：熟食、生食應分開放，並且熟食放上面、生食放下面，以免交叉汙染，或生食包裝上的細菌、泥垢、灰塵等掉落至熟食造成汙染，即便熟食有封蓋、包裝，但風險還是能避免則避免。
至於許多研究認為蛋、牛奶等不宜放在冰箱門，觀點在於冰箱門開關時會影響溫度，食物容易壞掉，對此嫚嫚營養師則認為可作為參考，因為蛋其實本來就可以放在常溫下，就像購買時那樣，冰箱門的擺蛋區只是方便有個空間存放蛋，且經測試冰箱開關時的溫差也僅0.5˚C，差異並不大，因此參考即可。
防冰箱不潔引肝癌、食物中毒，簡單４步驟10分鐘定期清潔！
除了食物冰存的方式外，嫚嫚營養師也呼籲平時應定期的清潔冰箱，以確保食物、食材冰存環境無虞。建議每個月清一次，最久也該每一季清潔一次，並用中性天然的清潔劑清潔擦拭，如檸檬水、小蘇打水、白醋等。抹布建議使用全新的、乾淨的抹布，避免使用流理臺上的以免汙染，那通常都已有相當大量的細菌、油汙。
為進行定期徹底清潔，建議先將所有食物、食材取出，可不用關閉電源，先將冷藏食物移置保溫箱或其他常溫的位置，冷凍食物移置冷藏，將冷凍庫先擦拭後再放回，接著再擦拭冷藏區然後放回冷藏食物。不用擔心食物在過程中壞掉，一般普遍建議冬天食物避免放在常溫超過2小時，夏日則為1小時，清潔過程通常約10-20分鐘內可結束，在可接受範圍，而若平時就有定期清潔，時間自然更短。除了內部擦拭外，門邊磁條也要擦拭，以免汙垢、灰塵等堆積久了影響冰箱密合，使食物冷藏效率變差、容易腐壞。養成良好的冰存觀念、食用準備，並時常留意冷藏環境，對健康更有幫助！
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。