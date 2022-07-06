乾癬患者小心腸道症狀　罹患大腸癌風險增加

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林口長庚醫院皮膚部紀景琪教授表示，乾癬是一種慢性發炎性皮膚病，形成的原因包括了先天的基因遺傳及後天環境因素等，在台灣的盛行率約為千分之2.3，全台灣大約有5萬名以上的乾癬患者。
乾癬的皮膚典型病灶為紅色發炎斑塊，經常伴隨有皮膚脫屑、發癢等症狀。當乾癬的皮膚病灶發炎嚴重時，甚至會產生皮膚紅腫和關節疼痛；冬天低溫日照少、熬夜、壓力、感染、肥胖及菸酒等不健康的生活作息，皆會引發或惡化乾癬。
全身系統發炎 引起乾癬症狀
紀景琪教授指出，越來越多的研究顯示，乾癬並不只是一種皮膚病，而是一種系統性的發炎疾病，除了皮膚的發炎之外，也會伴隨體內許多器官的發炎反應，造成皮膚外的表現，例如心肌梗塞、慢性腎病、腦中風、眼部葡萄膜炎等。所以乾癬不僅是皮膚病，也是一種全身性的發炎疾病。
紀景琪教授說，皮膚上皮與腸道上皮存在很多相似處，例如都有很充沛的血管及存在很多微生物叢，兩者同樣都接受來自外界的刺激，並扮演著人體不可或缺的免疫防禦角色。尤其皮膚的發炎與腸道的發炎有密切的關係，先前的一項研究顯示，乾癬病人比起正常人有更高的風險會發生發炎性腸道疾病，如乾癬患者發生克隆氏症的機會是正常人的2.53倍，發生潰瘍性大腸炎的機會是正常人的1.71倍。
積極就醫治療 維持正常生活
紀景琪教授提醒，乾癬患者日常生活應控制病情，若出現腹痛、血便、排便習慣改變、體重減輕等情形，就應積極就醫檢查治療，避免延誤；也建議乾癬患者保持生活作息規律、睡眠充足、放鬆心情、適度運動、避免菸酒及高熱量飲食，並注意體重控制，將有助於控制乾癬病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54321
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