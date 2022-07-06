領先國際！　臺灣7月啟動LDCT肺癌篩檢

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肺癌個案的死亡率高，存活率低，主要與診斷的期別有關。目前第1期肺癌之5年存活率約9成，到了第2期接近6成以上，第3期則下降到近3成，但如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，期別之間5年存活率差距很大。
衛福部表示，凡是符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢計畫辦理醫院預約檢查：1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾；2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
研究：肺癌家族史為最重要的危險因子
LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。然而，我國女性肺癌個案僅5.9%有吸菸，中央研究院楊泮池院士表示，國際研究多針對吸菸者進行研究，目前僅部分國家針對重度吸菸者提供肺癌篩檢服務，而我國TALENT研究顯示，50-74歲具肺癌家族史者（父母、子女、兄弟姊妹罹患肺癌）之肺癌檢出率，較其他不吸菸肺癌高危險族群高。因此，肺癌家族史是目前所知最重要的危險因子，也是篩檢納入高風險群族的原因之一。
鼓勵女性非吸菸者 篩檢年齡提前至45歲
衛生福利部部長陳時中表示，為強化女性非吸菸者肺癌篩檢政策，特別將女性具肺癌家族史的篩檢年齡提前到45歲，讓更多具肺癌風險因子的女性，能夠接受肺癌篩檢服務。
國民健康署署長吳昭軍表示，肺癌篩檢是目前提供的四癌篩檢之外（子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸癌），推出的第五癌篩檢。請符合資格之民眾洽詢參與本計畫之辦理醫院，踴躍篩檢，早期診斷，早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54322
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