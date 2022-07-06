國內首2例本土BA.5！羅一鈞籲：親友接機應注意「這5點」

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2例BA.5本土個案！5人同車「車窗緊閉」恐為空氣傳染
至於本土個案，指揮中心說明，今日新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，為1例男性（以下稱案C）、1例女性（以下稱案D），年齡分別為30多歲及50多歲，為指標個案相關之家庭群聚。案C及案D曾於6月19日至機場接送前述3位個案至防疫旅館。案C於6月24日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性後通報確診，同日案D移至他處居家隔離。6月29日因指標個案檢出為 Omicron BA.5，衛生單位立即針對同行者、同住者及接觸者（案A至D）進行疫調與採檢，案D亦於6月30日確診，且4名個案定序結果皆為 Omicron BA.5。目前案C已隔離期滿、案D隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為案C友人，檢驗結果為陰性，列自我健康監測。
指揮中心呼籲，依現有研究顯示，Omicron BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，提高全國 COVID-19疫苗覆蓋率可降低BA.4及BA.5造成之社區傳播威脅。請民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
接送入境親友！應參照防疫車隊5點防疫規範
醫療應變組副組長羅一鈞表示，親友接送時可能會有一些風險，所以目前估計入境旅客中25%由親友開車前往接送。
羅一鈞強調，民眾接送入境親友時，請參照防疫車隊防疫規範，應落實相關防疫措施，第一，接送者應完成接種至少2劑疫苗，建議打滿3劑者優先，並穿戴手套、佩戴口罩；第二，親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒；第三，車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風；第四，車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為，第五，接送完成後，建議對全車內外清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。
接送隔天或當天，入境旅客便會得知採檢結果，羅一鈞建議，親友可以主動詢問，或由入境旅客主動告知。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54379
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