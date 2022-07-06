異位性皮膚炎別放棄治療！中重度病友健保武器選擇多！

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紅腫脫屑是異位性皮膚炎？好發季節、部位、病灶一次懂
異位性皮膚炎是一種慢性發炎性皮膚病，與過敏性鼻炎、氣喘、慢性鼻竇炎合併鼻息肉等，都屬於免疫力失衡、第二型發炎反應活動過強導致的過敏性疾病。異位性皮膚炎不具傳染性，但其搔癢、紅腫、發炎與脫屑的症狀，卻常被誤認為乾癬或其他疾病。
高雄長庚紀念醫院皮膚部曾涵琪醫師表示，異位性皮膚炎好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日，病灶特別出現在四肢關節和頭頸部，皮屑多且有濕潤感，皮膚容易滲組織液。反之，乾癬則好發於乾冷的冬天，病灶分布以頭皮部位最常見，也可能長於耳朵後方和四肢，皮屑厚而乾。
異位性皮膚炎不僅搔癢難耐！共病更是危險
台灣每年約有37萬人因異位性皮膚炎就醫，且8成發生在6歲以前的幼童時期，其中約一半病人會持續至成年。異位性皮膚炎發作時，病友不僅因搔癢症狀，睡眠、情緒、生活品質、課業與工作受到影響，更會影響整個家庭與照顧者。長期放任不管或疾病控制不佳，也容易增加憂鬱、兒童肥胖、氣喘與鼻過敏等共病風險。另外，成人患者還需防範提高心血管疾病、高血壓與惡性腫瘤的併發機率。
許多家長覺得小朋友的異位性皮膚炎，如果長大後會好轉就不用理會，但臨床仍相當強調早期治療，主要是可以盡快控制發炎和改善生活品質；再者，如果放任體內持續且反覆發炎，未來預後的效果也較差。
早期治療穩定控制 中重度病友已有健保幫忙！
近年異位性皮膚炎治療的進展相當快，特別是針對中重度異位性皮膚炎，臨床醫師可運用的治療武器也越來越多，較新的全身性標靶治療藥物中，小分子藥物為口服劑型，但患者仍須定期抽血監測肝腎功能；生物製劑可用於幼童與成人患者，且不用再定期監測肝腎功能，副作用低。
至於有沒有健保給付，除了類固醇和口服免疫抑制劑，目前全身性標靶治療也有納入健保給付，曾涵琪醫師呼籲中重度異位性皮膚炎病友不要放棄，只要充分與醫師溝通，都可以找到適合自己的治療對策，快速、安全且持續地控制發炎，找回正常好膚質和自在人生。
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