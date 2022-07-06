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異位性皮膚炎別放棄治療！中重度病友健保武器選擇多！

▲ （圖／今健康）
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今健康

2022-07-06 19:00:00

今健康／陳宇恩

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您也是過敏兒嗎？年約30歲的王小姐，從小因異位性皮膚炎，皮膚出現熱紅、搔癢和抓痕等症狀，引發同學關注而自我懷疑。去年，王小姐的異位性皮膚炎變得更嚴重，過敏指數高達4000（單位KU/L），是正常值114以下的35倍以上，皮膚發炎嚴重，天天睡不好，皮膚也常因糾纏不休的癢感而抓破皮、滿是疤痕，幸好後來在醫師建議下，順利申請到健保全身性標靶藥物治療，快速緩解發炎和癢感，找回自在生活與正常膚質。

紅腫脫屑是異位性皮膚炎？好發季節、部位、病灶一次懂

異位性皮膚炎是一種慢性發炎性皮膚病，與過敏性鼻炎、氣喘、慢性鼻竇炎合併鼻息肉等，都屬於免疫力失衡、第二型發炎反應活動過強導致的過敏性疾病。異位性皮膚炎不具傳染性，但其搔癢、紅腫、發炎與脫屑的症狀，卻常被誤認為乾癬或其他疾病。

高雄長庚紀念醫院皮膚部曾涵琪醫師表示，異位性皮膚炎好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日，病灶特別出現在四肢關節和頭頸部，皮屑多且有濕潤感，皮膚容易滲組織液。反之，乾癬則好發於乾冷的冬天，病灶分布以頭皮部位最常見，也可能長於耳朵後方和四肢，皮屑厚而乾。



異位性皮膚炎不僅搔癢難耐！共病更是危險  

台灣每年約有37萬人因異位性皮膚炎就醫，且8成發生在6歲以前的幼童時期，其中約一半病人會持續至成年。異位性皮膚炎發作時，病友不僅因搔癢症狀，睡眠、情緒、生活品質、課業與工作受到影響，更會影響整個家庭與照顧者。長期放任不管或疾病控制不佳，也容易增加憂鬱、兒童肥胖、氣喘與鼻過敏等共病風險。另外，成人患者還需防範提高心血管疾病、高血壓與惡性腫瘤的併發機率。

許多家長覺得小朋友的異位性皮膚炎，如果長大後會好轉就不用理會，但臨床仍相當強調早期治療，主要是可以盡快控制發炎和改善生活品質；再者，如果放任體內持續且反覆發炎，未來預後的效果也較差。



早期治療穩定控制   中重度病友已有健保幫忙！

近年異位性皮膚炎治療的進展相當快，特別是針對中重度異位性皮膚炎，臨床醫師可運用的治療武器也越來越多，較新的全身性標靶治療藥物中，小分子藥物為口服劑型，但患者仍須定期抽血監測肝腎功能；生物製劑可用於幼童與成人患者，且不用再定期監測肝腎功能，副作用低。

至於有沒有健保給付，除了類固醇和口服免疫抑制劑，目前全身性標靶治療也有納入健保給付，曾涵琪醫師呼籲中重度異位性皮膚炎病友不要放棄，只要充分與醫師溝通，都可以找到適合自己的治療對策，快速、安全且持續地控制發炎，找回正常好膚質和自在人生。



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