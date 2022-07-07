疫情不敢回診？小心中風後併發症　肉毒桿菌素治療助中風復健

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4成患者出現「腦中風後肢體痙攣」嚴重會導致關節攣縮
據統計，腦中風發生後6個月，約有4成患者會出現中風後肢體痙攣。腦中風後因神經受損、會觀察到肌肉癱軟無力等現象，然而在神經修復的過程中，某些肌群反而可能出現肌肉張力過度增強而導致肌肉緊繃，甚至造成關節活動度受限，最後導致關節變形。黃國倫醫師說明，以腦中風後患側手臂的肌肉為例，「使關節彎曲的肌群」張力通常比「使關節伸直的肌群」張力來得大，久而久之，就會使上肢的肩膀、手肘、手腕及手指等關節呈現彎曲狀攣縮，這些中風的後遺症，除了嚴重影響病患的外觀及自信心之外，更會造成嚴重的生活功能障礙。
研究發現，中風後肢體張力的異常增加，並不一定要在中風過後很久才會出現，有些患者在中風後一週就會出現部分症狀，也許一開始肢體痙攣的症狀並不明顯，當醫護人員或照護者檢測時才會注意到阻力增加，例如肘關節無法打直、膝關節無法完全伸直等現象。如沒有盡早處理，等到且關節彎曲角度越來越明顯時，除了造成治療上的困難，也會拖延復健的進展。
▲林口長庚紀念醫院神經內科黃國倫醫師
例如一名40多歲的男性患者，因為獨居，幾乎沒有出門做復健治療，用藥的頻率也不穩定，當他因為嚴重的肢體痙攣再度出現在診間時，中風患側的手掌已繃緊到自己無法張開，不僅穿衣、沐浴、進食都有困難，生活自理能力受限，最後更導致情緒憂鬱，同時下肢的肢體攣縮也造成他步行時的平衡受到嚴重影響，跌倒的次數大幅增加。像這樣的個案，黃國倫醫師表示，「中風後肢體痙攣的治療像場拔河賽，越早開始治療，才能有越好的治療效果，當患者出現肢體痙攣的症狀時，一定要積極配合治療。」
治療武器多元！肉毒桿菌素助減緩肌肉過度張力
腦中風後肢體痙攣初期治療以復健為主，規律的進行伸展，或用電療、熱療方式讓肌肉放鬆，同時也可搭配服用肌肉鬆弛劑。針對較為嚴重的痙攣，除了上述治療方式外，亦可選擇在特定關節周邊肌肉注射肉毒桿菌素，以改善痙攣。肉毒桿菌素是種神經肌肉阻斷劑，作用於神經、肌肉交接處，抑制乙醯膽鹼素，減少肌肉收縮、緊繃與張力。通常醫師會先以超音波或肌肉電刺激等方式確認需要施打的肌肉，再針對該部位進行肉毒桿菌素施打，藥效可達3-6個月，之後經醫師評估是否需再次施打。
黃國倫醫師分享臨床上一名6旬男性，中風後肢體痙攣導致肩膀嚴重彎曲、手腕向內轉，一到冬天繃得更緊，手部活動困難，無法自理生活，照顧他的太太要幫他洗澡都很吃力。經與醫師討論後，決定以健保申請肉毒桿菌素治療，經注射後手部的活動角度大幅增加，病患的復健意願也提高，中風後的復原速度及生活品質明顯改善，太太於照護上的壓力也減輕不少。
新冠肺炎疫情持續影響生活及就醫，黃國倫醫師表示，接受肉毒桿菌素注射治療不須頻繁進出醫院，於施打肉毒桿菌素後，腦中風患者仍得搭配積極復健，除了在醫療院所接受治療以外，在家也可請家人協助進行被動式的肢體、關節拉伸，或患者心有餘力，可參與摺衣服、擦桌子、曬衣服等家事，讓關節自然做到伸展，「千萬不要認為打針後就沒事了，懶得活動。打完針一定要搭配活動，病情控制效果才會出來」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54371
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