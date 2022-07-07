新生代偶像文廷、昱廷、秉諭信心喊話！暖文引粉絲瘋狂

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在選秀節目中大放異彩的吳昱廷，不只創作才華滿溢，本身更是讀建中、台師大的高材生，在考前特地向粉絲分享自己的秘訣，就是取決於你「多想要」，將每一步走好走穩，最後才能瞭解結果的珍貴。因此舉辦充滿祝福的「分數多多」抽獎，替粉絲準備多多考前祈福，富有巧思藏了小創意在IG貼文中，告訴大家多多不只是祈福，更點出「酸甜多多好喝的」喜好。該文一出，立刻有粉絲留言祝福朋友，或是對自己的信心喊話「我要考上台大醫科！」、「拜託#分數多多，讓我能上政大法律」。
文廷克服困難 相信努力就能分數多多！
在舞台上做出帥氣的武術動作，配上燦爛笑容迷倒許多少女，有著多般特質的文廷近期卻向粉絲分享，其實自己曾遭遇意外，可能無法再站上舞台，但透過堅持、努力，現在仍可以朝著期許的夢想前進。希望透過自己的故事以及心愛的多多飲料鼓勵最近面臨考試、變動的學生們可以相信自己，或是互相鼓勵彼此，只要堅持不放棄，一定可以收穫多多。暖心的舉動讓粉絲非常感動，紛紛留言將祝福送給親朋好友，將這股「多多」祝福的暖流向更多人傳遞。
本身就是高中生的秉諭 同時兼顧節目、學習 分享自己的讀書必備
秉諭分享自己從小就愛喝多多，在學校考試喝一口，酸酸甜甜的味道帶給他更多動力，因此想將自己的習慣跟粉絲們分享，為煩悶的讀書時光注入活力，也給予粉絲考前祈福，祝福粉絲以及自己在未來都能夠分數多多！
三位新秀偶像的祝福，粉絲們收到了嗎？沒抽到偶像準備的分數多多，也可以到便利超商直接買一瓶，特別的狀元帽祈福多多只有限定期間販售，考前跟著偶像祝福自己、朋友、學長姐都能分數多多吧！