「就像是被小黑蚊叮了一千個包！」 異位性皮膚炎大發作、男子癢到進急診！

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台大醫院新竹分院皮膚科主治醫師陳威宇醫師指出，異位性皮膚炎是一種慢性而且容易復發的發炎性皮膚病，主要特徵是乾燥、泛紅、搔癢。根據健保資料統計，台灣一年有37萬人因為異位性皮膚炎就醫。八成以上異位性皮膚炎患者發生在六歲以前，少數患者病程會持續到成年。估計成年人盛行率約4％。
陳威宇醫師指出，異位性皮膚炎成因包括皮膚屏障功能不佳，導致水分散失快、外界病原及過敏原侵入，加上免疫系統失衡，第二類型免疫過強所致。
異位性皮膚炎患者發病時「奇癢難耐」主要是因為該疾病的癢感來自神經系統被活化，細胞激素刺激導致癢感。也因此，患者即使用了抗組織胺等藥物，止癢效果也相當有限。患者不自覺搔抓，輕則產生大量皮屑，嚴重時皮膚遭嚴重破壞，導致龜裂、出血。中重度患者甚至可能衍生嚴重感染、需要住院。所幸，近年新藥已可鎖定引發乾癢和發炎的細胞激素，呼籲中重度患者不要放棄，積極且耐心地與醫師配合，仍有機會讓疾病獲得長期穩定的控制。
病友張同學便形容，自己異位性皮膚炎嚴重發作時，那種癢就像是全身被「小黑蚊叮了一千個包」。早上一覺醒來「以為是睡在沙漠上」，因為整個床都是自己不自覺搔抓造成的皮屑！由於身體有搔抓的傷口，每次洗澡，水就像一排針般在扎，又刺又痛。睡覺時也經常癢到抓破皮、流湯流膿，組織液沾黏住床。
值得注意的是，異位性皮膚炎不只造成搔癢以及皮膚外觀等變化！陳威宇醫師指出，以DALY（失能調整生命年）作為評估標準的研究顯示，異位性皮膚是所有皮膚疾病中造成健康生命年損失最多、疾病負擔最高的一種疾病。臨床上不乏患者因為搔癢影響睡眠、學業、工作、社交能力，甚至衍生情緒低落、焦慮與憂鬱。
陳威宇醫師分享臨床經驗，先前就有患者工作必須騎機車出去談業務，但炎炎夏日騎機車出門，悶熱又流汗的情況經常誘發異位皮膚炎發作，而不出門、業績低，壓力一大，疾病就更失控！久而久之變成惡性循環。有時候患者甚至會因此換工作！
過去針對中重度異位性皮膚炎，傳統用藥包括口服皮質類固醇(OCS)以及免疫抑制劑。除了約有60%中重度異位性皮膚炎成人患者沒有免疫抑制劑治療外，長期下來，患者因疾病反覆發作影響生活甚鉅。此外，傳統藥物對身體影響層面較廣，加上藥物經由肝、腎代謝，需要長期監測肝腎功能。
至於生物製劑等新藥則是鎖定「細胞激素（間白素第4型與第13型）」，精準阻斷異位性皮膚炎致病的關鍵路徑，陳威宇醫師分享，「先前有一名病友，因為轉職壓力大，異膚大爆發，最嚴重時全身除了腳掌，沒有一處皮膚是完好的！過去從西醫、到中醫，到偏方都試過了。這次使用生物製劑治療。結果，除了手背，每一處都良好，也擺脫了長期面對這個疾病的無力感」。
更重要的是，因為精準鎖定阻斷的發炎目標位於訊息傳遞鏈的末段，比較不會造成不必要的影響，副作用少、且較免疫抑制劑輕微，健保也已經有給付，對患者來說是相當安全且有效的藥物，也為異位性皮膚炎治療帶來新契機。
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