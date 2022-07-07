「冬病夏治」超前部署　三伏貼提升免疫力

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七八月盛夏時期都可做 兒童、孕婦等族群不宜
徐主任指出，今年三伏貼的最佳敷貼時機為， 7月11日是初伏、中伏在7月18日，而末伏則是8月1日；但其實7~8月盛夏時期，由於人體血管擴張、毛細孔舒張，在這期間做貼敷都可達到一定的效果。
徐蔚泓強調，三伏貼雖有冬病夏治的療效，但特別要注意的是，2歲以下兒童、孕婦、嚴重心肺功能不全者（如：心臟病、高血壓、肺結核）、正在感冒、發燒、咽喉發炎、皮膚易過敏和背部有傷口者，都應謹慎使用或禁止敷貼。而貼敷期間的飲食須保持清淡、勿食冰冷食物、禁菸酒，貼敷當天也不可洗冷水澡或游泳。
連續治療三年 對過敏療效達八成
徐主任進一步說，目前已有研究顯示，連續敷貼治療3年，對於治療過敏性鼻炎和氣喘可達80％以上療效，有效利用三伏貼能增強身體免疫功能，避免新冠肺炎帶來的侵邪。
最後提醒民眾，無論使用何種藥方，都須透過中醫師辨識並向患者解釋說明，切勿服用不適合本身體質或來路不明的中藥，以免傷錢又傷身。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54352
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