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「冬病夏治」超前部署　三伏貼提升免疫力

「冬病夏治」超前部署　三伏貼提升免疫力
「冬病夏治」超前部署　三伏貼提升免疫力

健康醫療網

2022-07-07 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】中醫有「冬病夏治」的預防醫學概念，利用一年最熱炙熱的天氣，以溫熱膏藥貼敷於穴位，就能達到治病、預防的效果。

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樂生療養院中醫科徐蔚泓主任說，「三伏貼」是一種傳統中醫療法。根據戰國時期《陰陽書》紀載，「候夏至後第三庚為初伏，第四庚為中伏，立秋後初庚為後伏，謂之三伏。」在一年中最熱的「三伏天」(或稱「伏日」)，約是夏季7~8月，人體的陽氣最盛，皮膚毛孔張開時，在特定的穴位透過藥灸對穴位的刺激，再以甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、薑等辛溫、通絡的藥物調和合成藥餅敷貼於背部的穴位上，透過皮膚滲入經絡穴位，進而達到治療過敏性鼻炎、氣喘、經常性感冒、慢性阻塞肺病、子宮虛寒不孕及水腫痰飲等諸多病症。

七八月盛夏時期都可做　兒童、孕婦等族群不宜

徐主任指出，今年三伏貼的最佳敷貼時機為， 7月11日是初伏、中伏在7月18日，而末伏則是8月1日；但其實7~8月盛夏時期，由於人體血管擴張、毛細孔舒張，在這期間做貼敷都可達到一定的效果。

徐蔚泓強調，三伏貼雖有冬病夏治的療效，但特別要注意的是，2歲以下兒童、孕婦、嚴重心肺功能不全者（如：心臟病、高血壓、肺結核）、正在感冒、發燒、咽喉發炎、皮膚易過敏和背部有傷口者，都應謹慎使用或禁止敷貼。而貼敷期間的飲食須保持清淡、勿食冰冷食物、禁菸酒，貼敷當天也不可洗冷水澡或游泳。

連續治療三年　對過敏療效達八成

徐主任進一步說，目前已有研究顯示，連續敷貼治療3年，對於治療過敏性鼻炎和氣喘可達80％以上療效，有效利用三伏貼能增強身體免疫功能，避免新冠肺炎帶來的侵邪。

最後提醒民眾，無論使用何種藥方，都須透過中醫師辨識並向患者解釋說明，切勿服用不適合本身體質或來路不明的中藥，以免傷錢又傷身。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54352

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