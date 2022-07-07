確診「居隔」竟讓全家感染？醫師：裝抽風機！引導通風

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張男向醫師指出，他在建築工地工作，住在宿舍裡，2週前出現喉嚨痛症狀，快篩陽性後到防疫門診被判陽性，只好回家居隔，家人快篩都是陰性。為了保護已2週未見的家人，他隔離在住家3樓的客房，和妻兒全沒接觸，3天後妻兒3人卻都出現症狀，快篩陽確診。
林聿騰說，張男確診後已經和家人做了完全隔離，但家人還是染疫，經過詳細詢問，他們在室內清消及戴口罩、勤洗手等防疫作為上做得很徹底，問題可能出在空氣不夠流通。
全家「門窗緊閉」開冷氣恐成傳染途徑
林聿騰表示，張男為了隔離舒適，在家裡全戶門窗緊閉，冷氣開整天，這樣可以達到節能，避免冷氣散逸，但是，病毒在通風不良空間停留，從3樓擴散到2樓，可能是傳染給家人的途徑。
林聿騰說，現在天氣這麼熱，不太可能放著室內冷氣不吹，但如果可以在窗戶上安裝一台抽風機，將染疫者所處室內的氣體往外抽，引導通風，加快換氣，將空氣中的病毒濃度降低，這是簡單也不用大花費的方法。
抽風機＋空氣清淨機降低空氣「病毒量」
林聿騰表示，最好是引導室內氣流的方向，讓新鮮乾淨的空氣進入室內，引導空氣由乾淨向污染區域排出，避免擴散污染，這可以透過抽風機等設備做到。另外，在通風不良處，選擇適當的空氣清淨機，輔助降低空氣中的病毒量。
林聿騰強調，美國環保署指出室內空氣比室外空氣髒2到５倍，而我們大部分的時間停留在室內，所以室內的空氣品質與身體健康息息相關，不只是為了防疫，平時就要做好室內的換氣及空氣流通，讓病毒、建材既有的有毒化學物質、潮濕產生的黴菌孢子等致病物質的影響降到最低。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54356
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