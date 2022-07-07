本土+31364　指揮中心宣布「入境總量提升至4萬人」

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增243例中重症個案，其中152例是中症，91例是重症，目前輕症、無症狀的比例仍然是99.6%左右。而在今日公布的死亡個案中，最年輕的是30多歲男性，本身接種過3劑疫苗，有酒精性的慢性疾病，7/2出現冒冷汗、倦怠症狀，後續出現腸胃道大出血及血壓降低，於急診檢查時發現新冠肺炎確診，住進加護病房治療後，仍不幸引發敗血性休克，於隔天7/3往生，「但新冠肺炎並不是最主要的死亡主因，主因為胃潰瘍出血、敗血性休克。」
另外也出現3例兒童重症，羅一鈞說明，其中2例是MIS-C、1例是肺炎。第一位是7歲以下兒童，本身接種過一劑新冠疫苗，6/5時曾確診過新冠肺炎，經過20多天，6/28開始發燒、腹痛、嘔吐，跟全身紅疹，以及眼睛紅，7/1送往急診室並住院，住院後出現血壓偏低，轉到加護病房使用類固醇及免疫球蛋白治療，病況迅速改看也推燒，7/6病況好轉，轉至一般兒科病房。
第二位是1歲大男童，本身有先天性心血管等慢性疾病，長期使用呼吸器，6/29時開始有發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，使用家用快篩呈現陽性，後續入住醫院加護病房，經檢查後有肺炎以及呼吸窘迫，目前仍在治療中，而在7/6時病況已經改善，也已經轉出加護病房。
最後一名9個月大女童，本身無慢性疾病，6/18曾確診過新冠肺炎，6/30出現發燒、腹瀉、進食量降低，7/3由家屬帶的急診，起初懷疑是急性腸胃炎合併脫水，但同時又因為曾確診新冠肺炎，懷疑是MIS-C，因此安排住院進行檢查，目前醫師仍高度懷疑是MIS-C，因此已經使用類固醇及免疫球蛋白進行MIS-C相關的治療，目前病況穩定，都在一般病房當中治療。
即日起，入境總量人數調升至4萬人
自6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫」，並同步調控入境總人數為每週2.5萬人次，已執行近三週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則；另自7月14日零時（航班表定抵臺時間）起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。
指揮中心說明，有關入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變，重申如下：
一、檢疫天數及處所：
（一）入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。
（二）於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：
1.非必要不可外出。
2.需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。
3.外出全程佩戴口罩及保持社交距離。
4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。
5.上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。
6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
7.商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。
8.非急迫性需求之醫療或檢查應延後。
（三）檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，維持由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。
二、檢測措施：
（一） 病毒核酸（PCR）檢測：入境時（第0天），於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。
（二）家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。
三、入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。
同時，有關來臺旅客應持有表定航班時間搭機前2日內PCR報告，自7月14日零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持該項報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全；指揮中心將持續監測境外變異株及旅客入境篩檢確診情形等，滾動檢討，並於必要時修正重啟此措施。
指揮中心重申，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，籲請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54392
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