帶你認識超級食物「甜菜根」！英國研究：每天一杯甜菜根汁助心血管健康

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人體內幾乎每個細胞都會產生一氧化氮，一氧化氮在血管舒張中起著重要作用。血管舒張可增加人體的靜脈、動脈的血流量和壓力。除了調節血壓，一氧化氮還有抗炎作用。心臟病和呼吸系統疾病患者，其體內製造一氧化氮必要的酶活性水平通常比較低，因此一氧化氮水平也比較低。
根據英媒British Heart Foundation報導，倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）一項研究顯示，每天飲用甜菜根汁，可以增加一氧化氮的水平、抗發炎。研究人員找來114名受試者，其中78人接種傷寒疫苗，以暫時讓血管發炎；36人在皮膚上厚塗乳霜、形成小水皰，以觀察局部的炎症。每一位受試者連續七天、每天早上喝140毫升甜菜根汁，其中一半人喝了高硝酸鹽的甜菜根汁，另一半人喝了無硝酸鹽的甜菜根汁。
▲ 研究受試者分別喝下高硝酸鹽與無硝酸鹽的甜菜根汁。（示意圖／Pixabay）
第一組接種傷寒疫苗的受試者中，每天喝富含硝酸鹽甜菜根汁的人，他們的血液、尿液和唾液中的一氧化氮水平，遠高於飲用無硝酸鹽甜菜根汁的人，其體內的白細胞也更具抗炎性。第二組皮膚表面有水皰的受試者，飲用富含硝酸鹽甜菜根汁的人，水皰癒合得更快。三天后，研究人員從水皰中提取液體樣本，發現其中的白細胞數量較低。研究結果表明，提高體內的一氧化氮水平，有助於加快人體從炎症中恢復的速度。
瑪麗女王大學研究員阿薩特（Asad Shabbir）博士表示，「炎症可保護身體免受感染，但對於患有冠心病的患者來説，持續的炎症會加劇動脈血管硬化，使病情惡化、增加心臟病發作的風險。每天喝一杯甜菜根汁，增加飲食中無機硝酸鹽的含量，有助於減少體內炎症」。
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