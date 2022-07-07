漱口水會殺死口腔內的好菌嗎？破解漱口水的5大迷思

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關於漱口水的迷思一、漱口水對我們有什麼作用？
根據外媒The Ohio State University報導，市面上的各種漱口水，基本都可以起到清潔口腔的作用。某些特定的漱口水可以治療牙齦疾病、避免口腔潰瘍，而普通的漱口水可以預防蛀牙，有些成分還可以美白牙齒。
二、使用含酒精的漱口水安全嗎？
某些漱口水的成分有酒精，這是爲了幫助其他成分溶解，而酒精可以有效殺菌，是安全的。
三、誰不適合使用漱口水？
不建議孩童使用含有酒精的漱口水，因為每次使用時，孩子可能會不小心吞下一點點。另外不建議口腔潰瘍的人使用漱口水，因爲酒精會造成刺痛。
▲ 只要養成良好口腔衛生習慣，不用漱口水也可以。（示意圖／Pixabay）
四、不用漱口水可以嗎？
要想改善口腔健康，維持好的日常習慣更重要，例如每天刷牙早晚各兩次，每次兩分鐘，刷牙時順帶刷舌頭、使用牙線、喝大量的水，這些都對口腔衛生有幫助。
五，如果我有口臭，漱口水能解決問題嗎？
漱口水只是臨時解決辦法。它沒有找到口臭的原因，這可能是吃某些食物、不定期刷牙或有某些健康狀況，例如糖尿病或慢性胃酸反流。牙醫可以幫助確定似乎永遠不會消失的口臭的原因，並幫助您治療原因，而不僅僅是反復治療症狀。
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