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漱口水會殺死口腔內的好菌嗎？破解漱口水的5大迷思

漱口水會殺死口腔內的好菌嗎？破解漱口水的5大迷思
漱口水會殺死口腔內的好菌嗎？破解漱口水的5大迷思

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-07 18:30:43

定期用漱口水漱口，可減輕口氣、預防蛀牙。口腔中的壞菌，例如引發牙齦疾病和蛀牙的細菌，都對牙齒有害，而刷牙、使用牙綫，和使用漱口水，都會暫時改變口腔中的細菌平衡。然而隨著時間推移，很快口腔內細菌的平衡就會恢復。

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▲ 定期用漱口水漱口，可減輕口氣、預防蛀牙。（示意圖／Pixabay）

關於漱口水的迷思

一、漱口水對我們有什麼作用？

根據外媒The Ohio State University報導，市面上的各種漱口水，基本都可以起到清潔口腔的作用。某些特定的漱口水可以治療牙齦疾病、避免口腔潰瘍，而普通的漱口水可以預防蛀牙，有些成分還可以美白牙齒。

 

二、使用含酒精的漱口水安全嗎？

某些漱口水的成分有酒精，這是爲了幫助其他成分溶解，而酒精可以有效殺菌，是安全的。

 

三、誰不適合使用漱口水？

不建議孩童使用含有酒精的漱口水，因為每次使用時，孩子可能會不小心吞下一點點。另外不建議口腔潰瘍的人使用漱口水，因爲酒精會造成刺痛。

Pixabay
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▲ 只要養成良好口腔衛生習慣，不用漱口水也可以。（示意圖／Pixabay）

四、不用漱口水可以嗎？

要想改善口腔健康，維持好的日常習慣更重要，例如每天刷牙早晚各兩次，每次兩分鐘，刷牙時順帶刷舌頭、使用牙線、喝大量的水，這些都對口腔衛生有幫助。

 

五，如果我有口臭，漱口水能解決問題嗎？

漱口水只是臨時解決辦法。它沒有找到口臭的原因，這可能是吃某些食物、不定期刷牙或有某些健康狀況，例如糖尿病或慢性胃酸反流。牙醫可以幫助確定似乎永遠不會消失的口臭的原因，並幫助您治療原因，而不僅僅是反復治療症狀。

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