每天一個鷄蛋促進心血管健康？專家解答：減低中風和心臟病風險

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根據外媒ScienceDaily報導，北京一項研究證實，每天吃一個雞蛋的人，罹患中風和心臟病的風險，遠低於不常吃雞蛋的人。北京大學研究人員表示，「目前較少人研究血漿膽固醇代謝，在攝入雞蛋與心血管疾病之間的關係中起的作用，因此我們希望探討這個課題」。
研究團隊找來4,778名參與者，其中3,401人患有心血管疾病，其餘則沒有。團隊使用一種稱為「靶向核磁共振」（Targeted Nuclear Magnetic Resonance）的技術，來測量受試者血漿樣本中一共225種代謝物。在這些代謝物裏，研究人員確定其中有24種代謝物，與雞蛋攝入量有關。
▲ 吃適量雞蛋的人，血液中蛋白質含量較高。（示意圖／Pixabay）
研究表明，吃適量雞蛋的人，血液中蛋白質含量較高。這種蛋白質稱為載脂蛋白（Apolipoprotein A1），是高密度脂蛋白（High-density Lipoprotein，簡稱HDL）的組成部分，也被稱為「好脂蛋白」。若血液中含有更多的HDL分子，就有助於清除血管中的膽固醇，從而防止可能導致心臟病發作和中風的血管阻塞。
北京大學流行病學與生物統計學系副教授余燦清表示，「我們的研究為吃雞蛋如何預防心臟病提供初步的解釋，接下來我們需要驗證，脂質代謝物在雞蛋攝入與心血管疾病風險之間的因果關係中，起到何種作用」。無論如何，適度食用雞蛋，可有效幫助降低心血管疾病的整體風險。
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