五旬男反覆心肌梗塞　成功等到心臟移植喜獲重生

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收治病例的彰基心臟外科主任陳映澄醫師表示，每一次的心肌梗塞，都會導致心肌的死亡，讓心臟功能的受損，到後來就走向所謂的「末期心臟衰竭」。「末期心臟衰竭」其實在藥物治療上是沒有太大的功能，唯一能做的是心臟移植。
陳映澄主任指出，對於「末期心臟衰竭」的病人，葉克膜的治療只是短暫的，最終是需要等待心臟移植手術，在等待心臟移植手術的過程，可以放置「心室輔助器」，就類似在身上裝了人工心臟來等待。
長久不良習慣累積 影響心臟健康
王妻表示，先生的作息算蠻正常，就是不愛運動，然後抽菸、喝酒，真的不愛惜自己的身體，才會導致心臟不好，主要也是有糖尿病的關係。去年初寒流來襲，他發現自己會很冷，冷到沒有辦法呼吸，就趕快去醫院看診，結果是心臟的3條血管全部堵塞，當下真的好緊張，需要放置心臟支架，從那時候就開始一路在做支架，做了半年的時間。
葉克膜來救命 感謝大愛捐贈
王妻回憶說，最後一次通右邊血管的時候，醫師出來說心臟停止跳動或人猝死，就緊急做了葉克膜，當下聽到葉克膜，整個人六神無主，心想，這個價格一定也很高，結果還好醫師說有健保。等看到先生的時候，已經在加護病房裡，看到他的第一眼，一個人躺在病床上，一顆熱呼呼的心變成一台機器，那台機器就代表著他的心臟在跳動，真的蠻難讓人接受的。
王妻進一步說，很有福氣地等到一位捐贈者，得到這個供體，讓先生有重生的機會，真的是有希望，就真的會成功。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54358
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