睡覺開小燈傷身！心血管、糖尿病等５大風險增

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一般而言，睡覺時大腦正忙於修復，和恢復身體活力，心率就會隨著降低。有很多研究指出，睡眠時若心率提升，會導致未來發生心臟病與死亡的風險提升。而高血糖會造成「胰島素阻抗」。胰島素的作用是將「葡萄糖」搬運到全身細胞中，但當血中的葡萄糖過高，身體被迫不斷分泌大量胰島素，造成過度補償而過勞，無法分泌胰島素，或是身體有過多胰島素而敏感度下降，形成胰島素阻抗，最終可能導致第二型糖尿病。
先前的研究發現，睡覺開燈與體重增加與肥胖、新陳代謝紊亂、胰島素分泌、糖尿病發展以及心血管疾病的危險因子有關。菲利斯·澤博士說明，這項發表在《美國國家科學院院刊》的研究找來了20名20多歲的年輕人，在睡眠實驗室度過2個晚上。第1天晚上，他們在全黑的室內睡覺，睜開眼睛幾乎都看不任何物品，而所有人都裝上監測設備，以及靜脈輸液管，以便紀錄腦電波、呼吸、心率和心電圖，了解受試者處於哪一個睡眠階段，透過抽血也可知道體內褪黑激素的濃度。褪黑激素（Melatonin）和睡眠時間息息相關，是一種與生理時鐘有關的荷爾蒙，控制人體的晝夜節律。
第2個晚上，一群人則維持在全黑的空間裡睡覺，另一群人則在昏暗的頭燈下睡覺，亮度相當於夜晚街上的路燈透進窗戶，而即便閉上眼了，估計約有5%-10%少量光線實際上會透進眼睛。然而，菲利斯·澤博士表示，結果發現，微弱的光線導致了睡眠周期當中的慢波睡眠、快速動眼期睡眠不足，而這兩個階段是大多數細胞進行更新的階段，此外，也造成心率加快、胰島素阻抗上升，以及交感神經、副交感神經的失衡，則和這群受試者在微弱光線下睡眠時導致的血壓升高有關，甚至會打亂褪黑激素的濃度，使睡眠品質大幅降低。
若仍需開夜燈，建議選暖色系的燈光
菲利斯·澤博士建議，睡覺時務必將窗簾拉上、百葉窗關上，也可考慮用眼罩，多用心注意臥室內的光線，建議可以在睡前1-2小時開始調暗燈光，為睡眠做好的準備。檢視房間內有沒有不必要的光線，如果仍需要夜燈，最好調到最暗、放在地板上，不要太靠近床邊，別讓光線直接進入眼睛。
此外，房間內不宜出現「藍光」，例如：電視、手機、平板電腦或筆記型電腦等電子產品，Zee博士強調，「因為藍光是最刺激的光。」如果因為安全考量、半夜起來上廁所需要一些光線，盡量選擇紅色調、棕色調等暖色系的燈光。
資料來源：《CNN》Sleeping with even a small amount of light may harm your health, study says
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54348
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