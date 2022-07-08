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消除五十肩煩惱　關鍵在強化身體中心的軸心

消除五十肩煩惱　關鍵在強化身體中心的軸心
消除五十肩煩惱　關鍵在強化身體中心的軸心

健康醫療網

2022-07-08 09:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】肩關節是人體動作幅度最大的關節，也是我們可以隨心所欲使用雙手手臂的原因。不過，雖然可以隨意活動，發生問題的機率也會變高，肩關節面臨的風險也因此增加。

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徹底活動肩胛骨　避免增加負擔

如同打高爾夫球時，起桿時痛左肩、收桿時則痛右肩，或者球局結束隔天會痛等症狀稱為「高爾夫肩」。而肩關節附近感覺特別沉重，只要些微動作就會劇烈疼痛的情況，則是「四十肩」或「五十肩」的典型症狀。惡化的時候連要撿起球洞裡的球也會很辛苦，甚至連衣服都沒辦法穿。

高爾夫肩的成因在於肩胛骨附近的肌肉不自然伸縮，五十肩則主要為肩關節發炎所導
致。若合併長時間疼痛，完全無法施力等症狀，則應同時考慮有肩旋轉肌肌腱撕裂或鈣化性肩旋轉肌肌腱炎的可能。此外，雖然五十肩一般很難找出成因，但可能是過去一年內跌倒或撞到的舊傷導致，或者是神經相連的脖子出問題以及內臟等原因所致，應該到專業門診接受診斷，針對症狀治療。不管成因為何，由於肩關節能夠多方活動，因使用過度而引起發炎可能性也非常高。（三枝剛醫師，以下同）

也就是說，就算當事人覺得肩膀是某天才痛起來的，實際上可能是長年負擔累積或舊傷所致。那麼，我們究竟該怎麼做，才能避免肩膀疼痛的困擾呢？

「只要身體軸心維持穩定，就能解決了。如果身體左右兩側失去平衡，軸心開始歪斜，肩胛骨與髖關節的動作就會受到影響。如此連肩關節也會失去穩定。肩關節會因為手臂舉起放下等動作，而上下前後移動產生摩擦。持續多年後，就會開始疼痛。」

若肩胛骨活動度變差，就會損失連動性，光是這樣就會造成肩關節很大的負擔，所以平時就要注意肩胛骨是否能夠順暢活動。

妥善地運用　來自地面的力量

為了不造成肩膀的負擔，善用地面的反作用力來活動也很重要。

「簡單來說，這就是地面對身體中心所施加的力量。有了這股力量，人類才能以雙腳行走。如果身體左右兩側失去平衡，反作用力就無法順利傳遍全身。揮桿也是一樣，地面反作用力必須確實經由雙腳傳至上半身。此時若肩膀到脖子之間加入了多餘的力量，當然就會發生問題。只要保持髖關節和肩胛骨的靈活度，將身體軸心置中，就能讓地面反作用力順利傳導到球上，並同時預防肩膀疼痛。」

要遠離可怕的肩痛，關鍵就在於保持身體和肩關節的軸心置中。

【解說】

STE股份有限公司

都立大Physio Care& Conditioning代表

三枝剛（物理治療師）

都立大Physio Care & Conditioning代表。擔任雜誌、電視節目等肩膀僵硬、腰痛特輯顧問。擅長從「關節內」、「關節外」與「姿勢動作」找出根本原因， 運用徒手療法與運動療法解決問題的復健療程頗負盛名。擁有物理治療師（PT）、美國認證運動傷害治療師（NATA-ATC）執照。

本文來自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第23期

資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54389

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