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萬元擁有Bugatti，Bugatti再次與Champagne Carbon打造ƎB.03碳纖維瓶身香檳

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-08 10:25:20

Bugatti對許多人來說，是難以追求的夢，但擁有他所推出的周邊商品也許令一種解除渴望的方法；Bugatti與Champagne Carbon再次合作，共同製作了第三款香檳，靈感來自為賽道而生的Bolide。

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Bugatti與Champagne Carbon的首次合作，是在2018年為慶祝Bugatti成立110周年所推出的ƎB.01，瓶身採深藍色碳纖維製作，內含了90% Chardonnay 與10% Pinot Noir；第二次合作則是紀念Chiron Super Sport 300+創造極速突破300mph的周年紀念時，合作製作了ƎB.02，碳纖維瓶身改採黑色與橙色相搭，瓶內裝的是2006 年份的 Blanc de Blancs Grand Cru。

Bugatti這次與Champagne Carbon合作，發想靈感是來自2021年所推出的Bolida，Bolida在外觀上最引人注目的就是前後X形的輪廓與線條彩繪，這回推出的ƎB.03，在瓶身兩側也有相同的X形元素，而碳纖維瓶身則是以藍色與黑色相搭，瓶內則是裝了2013年份的 Blanc de Blancs，2013年寒冷潮濕的冬天，使得春天涼爽、且採收期較晚，這樣條件生產出濃郁而新鮮的葡萄酒，具有良好的酸度和出色陳年潛力。

Bolide和ƎB.03 Edition均以稀有、訂製設計和純粹為核心價值，每一款都是任何Bugatti愛好者的完美收藏。

想樣擁有ƎB.03的朋友可至Champagne Carbon官網訂購，建議售價為290歐元，折合新台幣約8,800元。

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