改變刻板印象！讓「助聽器」就像戴眼鏡一樣自然、時尚

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情境劇給予一般人體驗「助聽器」的共感
記者會安排情境劇表演，舞者演繹因日常噪音造成聽力受損後受到助聽器的幫助重拾生活的美好；同時安排與會貴賓一同體驗透過助聽器所傳達的聲音，希望因此讓大眾更有同理心，接受並瞭解助聽器對於聽障朋友的幫助和重要性。
助聽器也可以很時尚 融入石材、羽毛、琉璃等多元素
基金會主題曲《6分滿》作者、歌手許書豪也現身與模特兒一同走秀演繹《聲飾系列》，展示「月亮不完美的陰晴圓缺」設計理念，許書豪表示，設計簡約有質感，寂靜月亮也反映內心，讓使用者對生活更有信心，希望能透過音樂喚起民眾對於聽覺照護的重視。
林龍森：盼讓「助聽器」就像戴眼鏡一樣自然！
PSA華科慈善基金會執行長林龍森致詞時表示，基金會的遠景是「傾聽讓我們更靠近（Always be here）」，透過善用企業提供的資源，關心目前社會潛在的需求、喚起大眾的重視，規劃具體可行的方案與指引，展現：Hear、Help、Happiness的服務精神。
林龍森指出，希望能藉由本次的活動讓大眾知道戴助聽器也可以很時尚，目前對大家而言戴眼鏡是稀鬆平常的事，有些朋友沒有近視也會配戴眼鏡來搭配穿搭，期待未來配戴「助聽器」也能像是戴眼鏡一樣自然、時尚，不管是大叔、長輩們都不會有排斥的想法。
此外，鑑於大眾對於助聽器可能都會有制式的想法，林龍森透露，未來基金會也會舉辦「命名」的活動，重新幫「助聽器」取一個新的名字，期待大家能透過命名的方式改變對助聽器的刻板印象，也讓聽覺照護這件事不再是負向而是很正向的事。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54395
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