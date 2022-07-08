特企／全國電子輕鬆涼一夏！「加1元多1件」揪感心

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全國電子表示，利用暑假檔期，7月份破盤大特價，替換家中老舊家電用品，全國電子推出滿滿好康優惠，是消費者出手最佳時機。購買四大家電，除享最高66折起以外，還有多項好康。綁定LINE會員限定，購買空調單筆滿20,000元，送1,000點LINE POINTS (每日限量)。另外，空調原廠回饋最高8,000元，並可享有全國電子專業的空調總統級精緻安裝及8年免費延長保固。另可配合周末環保集點，獨家加碼10倍送，最高回饋2,000元。還可以申請政府貨物稅減徵，最高可退2,000元，總計最多可省下上萬元的金額。
全國電子指出，消費者挑選所需商品，除注重產品品質、價錢之外，保固更是考量的要素之一，全國電子推出空調設備享8年免費延長保固，冰箱、洗衣機享5年免費延長保固，完整的售後服務，讓消費有多一層保障。除此之外，7月份購買冰箱、洗衣機加碼送星巴克飲料券，如選購TOSHIBA品牌商品，抽家電好禮，讓消費者以最高CP值購入。
暑假雖來臨，學習不中斷，全國電子推出電腦最高75折，電腦好禮三重送，再享12期分期0利率，買指定機種電腦加周邊設備，再抽ORIS潛水機械錶 (價值：69,000元)，放暑假拿獎金，參加全國電子TikTok影片競賽首獎10萬元等你來挑戰，活動報名至7/31，即刻上全國電子官網報名拿獎金！全國電子也與各家銀行合作，分期刷卡回饋最高10,000元，持有玉山銀行、中國信託、星展銀行的卡友獨享獨享9期0利率，花旗卡友獨享12/15/24期0利率優惠。
全國電子一直是讓您揪感心的夥伴，在此高通膨、高物價的時代，處處為您的荷包著想，在享受各式新產品為您生活帶來舒適與便利之際，同時更為您荷包省下可觀數字，讓您輕輕鬆鬆，享受清涼的夏日假期。在即將迎來的八月份，為表達對爸爸滿滿的愛，全國電子率先推出「電鬍刀揪愛爸佔禮」，電鬍刀滿萬送千。單品5,000元，再享30期0利率，還有機會把電鬍刀免費帶回家(登錄發票抽免單)。另外只要購買不限品牌電鬍刀，再享滿額禮，有機會將Dyson V8 fluffy+ 吸塵器 (價值16,900元) 免費帶回家等多項優惠實施中。