擁有更兇悍、尺碼更大、5種動力的阿嬤來了，Volkswagen Commercial Vehicles全新Amarok登場

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Volkswagen Commercial Vehicles全新一代Amarok如期在稍早前登場，在揭開面紗後可看到與先前相比，新世代Amarok車頭透過X設計元素與護飾板等勾勒下，創造出更粗曠凶狠的樣貌，搭配21吋輪圈與輪拱線條及車尾斗大的Amarok字樣，進一步散發雄壯威武氣勢，另外IQ.Light矩陣式頭燈與LED尾燈則在狂野中帶來科技感受。除了造型改變，新Amarok車長也增加96mm來到5,350mm×1,910mm×1,888mm軸距更是提升173mm至3,220mm。不僅如此越野能力也有著29度進入角、21度離去角與21度穿越角表現，涉水能力也從500mm提升至800mm，同時也具備1,160公斤載重及3,500公斤拖曳能力。
內裝方面規劃Amarok、Life、Style、Panamericana、Aventura五種等級，依等級提供8吋與12吋數位儀表，直立式中控螢幕也有10吋與12吋兩種選擇。另外ACC+主動式巡航控制、Front Assist車前碰撞預警、車道維持等智慧駕駛輔助科技也會提供。為給予更好的乘坐體驗，中高規車型儀表平台更採用皮革包覆以營造質感氛圍。
動力部分新Amarok規劃四種柴油與一種汽油動力，其中柴油引擎分別為
2.0升柴油引擎：150hp/35.7kgm、五速手排、後輪驅動
2.0升柴油引擎：170hp/41.3kgm、可選六速手排/六速自排/四輪驅動
2.0升柴油引擎：204hp/51kgm、10速自排、四輪驅動
3.0升V6柴油引擎：241hp/61.2kgm、10速自排、4Motion四輪驅動
2.3升汽油渦輪：302hp/46.1kgm、10速自排、四輪驅動