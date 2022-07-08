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擁有更兇悍、尺碼更大、5種動力的阿嬤來了，Volkswagen Commercial Vehicles全新Amarok登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-08 11:25:20

經過多次預告Volkswagen Commercial Vehicles如期帶來全新世代Amarok，除圖片可看到新Amarok擁有更粗曠凶狠的外型，除此之外內裝也給予滿滿科技配備，動力部分更是提供五種規格。

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Volkswagen Commercial Vehicles全新一代Amarok如期在稍早前登場，在揭開面紗後可看到與先前相比，新世代Amarok車頭透過X設計元素與護飾板等勾勒下，創造出更粗曠凶狠的樣貌，搭配21吋輪圈與輪拱線條及車尾斗大的Amarok字樣，進一步散發雄壯威武氣勢，另外IQ.Light矩陣式頭燈與LED尾燈則在狂野中帶來科技感受。除了造型改變，新Amarok車長也增加96mm來到5,350mm×1,910mm×1,888mm軸距更是提升173mm至3,220mm。不僅如此越野能力也有著29度進入角、21度離去角與21度穿越角表現，涉水能力也從500mm提升至800mm，同時也具備1,160公斤載重及3,500公斤拖曳能力。

全新Amarok外型變得更粗曠兇狠。
全新Amarok外型變得更粗曠兇狠。
頭燈配IQ.Light矩陣式頭燈，車尾則是配備LED尾燈。
頭燈配IQ.Light矩陣式頭燈，車尾則是配備LED尾燈。
內裝方面規劃Amarok、Life、Style、Panamericana、Aventura五種等級，依等級提供8吋與12吋數位儀表，直立式中控螢幕也有10吋與12吋兩種選擇。另外ACC+主動式巡航控制、Front Assist車前碰撞預警、車道維持等智慧駕駛輔助科技也會提供。為給予更好的乘坐體驗，中高規車型儀表平台更採用皮革包覆以營造質感氛圍。

數位儀表與中控螢幕尺寸會依車型等級有所不同。
數位儀表與中控螢幕尺寸會依車型等級有所不同。
Amarok的地形能力可是相當出色。
Amarok的地形能力可是相當出色。
擁有29度進入角、21度離去角與21度穿越角表現，涉水能力也提升至800mm，並具備1,160公斤載重及3,500公斤拖曳能力。
擁有29度進入角、21度離去角與21度穿越角表現，涉水能力也提升至800mm，並具備1,160公斤載重及3,500公斤拖曳能力。
Amarok提供10速自排變速系統。
Amarok提供10速自排變速系統。
中控螢幕下有提供實體按鍵。
中控螢幕下有提供實體按鍵。
動力部分新Amarok規劃四種柴油與一種汽油動力，其中柴油引擎分別為

2.0升柴油引擎：150hp/35.7kgm、五速手排、後輪驅動

2.0升柴油引擎：170hp/41.3kgm、可選六速手排/六速自排/四輪驅動

2.0升柴油引擎：204hp/51kgm、10速自排、四輪驅動

3.0升V6柴油引擎：241hp/61.2kgm、10速自排、4Motion四輪驅動

2.3升汽油渦輪：302hp/46.1kgm、10速自排、四輪驅動

Amarok規劃四種柴油與一種汽油動力。
Amarok規劃四種柴油與一種汽油動力。

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