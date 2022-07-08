COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

染疫解隔卻留後遺症？　中醫治療去餘邪、補氣養陰

染疫解隔卻留後遺症？　中醫治療去餘邪、補氣養陰
染疫解隔卻留後遺症？　中醫治療去餘邪、補氣養陰

健康醫療網

2022-07-08 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】越來越多染疫病人治療後緩解主要症狀，但仍持續咳嗽、頭痛等，變成所謂「長新冠」。臺中慈濟醫院中醫部醫師鄭宇真表示，這是染疫後遺症，還不到長新冠定義範圍，中醫可透過辨證論治，瞭解每位病人狀況，對症下藥緩解困擾，臨床個案也顯示中醫確實能幫忙。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「長新冠」後遺症　影響生活品質

世界衛生組織定義「長新冠」是指曾感染新冠病毒三個月內，不適症狀持續超過兩個月，而且無法以其他診斷來解釋症狀。統計數據顯示，感染COVID-19病人大約15-20%會有持續性後遺症，最常見「疲勞、咳嗽或呼吸困難、胸悶、肌肉關節疼痛、頭痛、記憶力變差及失眠」等，雖無致命危險，卻影響生活品質。

咳嗽症狀持續　滋陰藥物調理不適

38歲王小姐染疫後明顯感覺只要講話時吹到風、接觸冷氣就不斷咳嗽，最近天氣熱，先生晚上睡覺要吹冷氣才睡得著，但冷空氣反而讓王小姐整晚咳嗽不好睡，白天根本沒精神上班。經過脈診後，確認王小姐沒有餘邪，治療上以滋陰藥物為主，讓身體水分豐盈，緩解咳嗽症狀。經過一周治療後，王小姐咳嗽症狀明顯緩解，晚上也能好好睡上一覺。

日常服用調理　改善染疫後遺症

除了用中藥調養之外，根據藥食同源的觀念，鄭宇真醫師也建議，染疫後有類似症狀民眾可自行熬煮百合銀耳蓮子湯食用，除了可養陰潤肺，緩解咳嗽，冰鎮後也很適合做為夏季消暑點心；另外可將黃耆與枸杞子煮水飲用，在容易流汗的夏季可補充水分，也可以補氣養陰，減少疲倦，改善染疫後遺症狀。

 不論是已染疫或未染疫，鄭宇真醫師提醒，「勤洗手、戴口罩」仍是重要防疫措施，作法雖然簡單，但能有效保護自己也可以保護親友健康。

▲COVID-19急性感染後徵候群可能出現的症狀。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54359

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

男生的枕頭為什麼總是那麼黃？ 原來「角鯊烯」是導致枕頭變黃的元兇

改變刻板印象！讓「助聽器」就像戴眼鏡一樣自然、時尚

消除五十肩煩惱　關鍵在強化身體中心的軸心

BA.4、BA.5易重複感染　加州專家：戶外也有風險

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀