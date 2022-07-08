染疫解隔卻留後遺症？　中醫治療去餘邪、補氣養陰

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世界衛生組織定義「長新冠」是指曾感染新冠病毒三個月內，不適症狀持續超過兩個月，而且無法以其他診斷來解釋症狀。統計數據顯示，感染COVID-19病人大約15-20%會有持續性後遺症，最常見「疲勞、咳嗽或呼吸困難、胸悶、肌肉關節疼痛、頭痛、記憶力變差及失眠」等，雖無致命危險，卻影響生活品質。
咳嗽症狀持續 滋陰藥物調理不適
38歲王小姐染疫後明顯感覺只要講話時吹到風、接觸冷氣就不斷咳嗽，最近天氣熱，先生晚上睡覺要吹冷氣才睡得著，但冷空氣反而讓王小姐整晚咳嗽不好睡，白天根本沒精神上班。經過脈診後，確認王小姐沒有餘邪，治療上以滋陰藥物為主，讓身體水分豐盈，緩解咳嗽症狀。經過一周治療後，王小姐咳嗽症狀明顯緩解，晚上也能好好睡上一覺。
日常服用調理 改善染疫後遺症
除了用中藥調養之外，根據藥食同源的觀念，鄭宇真醫師也建議，染疫後有類似症狀民眾可自行熬煮百合銀耳蓮子湯食用，除了可養陰潤肺，緩解咳嗽，冰鎮後也很適合做為夏季消暑點心；另外可將黃耆與枸杞子煮水飲用，在容易流汗的夏季可補充水分，也可以補氣養陰，減少疲倦，改善染疫後遺症狀。
不論是已染疫或未染疫，鄭宇真醫師提醒，「勤洗手、戴口罩」仍是重要防疫措施，作法雖然簡單，但能有效保護自己也可以保護親友健康。
▲COVID-19急性感染後徵候群可能出現的症狀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54359
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