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特企／《王領英雄》迎改版！輕軌少女聯動高雄都市觀光

▲《王領英雄》進行了OB後的第一次小改版！（圖／品牌提供）
▲《王領英雄》進行了OB後的第一次小改版！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-08 11:59:24

台灣自製手機遊戲《王領英雄》上市後很榮幸獲得Apple Store評選為6月最佳免費遊戲，於今日進行了OB後的第一次小改版，團隊收集玩家的各種反饋與意見，修正當機、發呆BUG並快速進行優化，也於今日開放了新的伺服器《芮希》，希望還沒體驗過遊戲的玩家把握機會加入！此次更新最為重要的是釋出《輕軌少女隊》與高雄市政府、高雄捷運公司為了推動都市觀光所聯動的遊戲內容，此外，陣營戰最核心的區域與神殿也一併開放。

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輕軌遊高雄in王領

玩家在完成第二大章的地圖蘭斯洛特中央平原後，大約20級左右就能夠進入活動地圖，穿越次元來到港都高雄市。與小科學家阿爾菲為了找回失落的藍脈石在高雄市的景點冒險。其中會行經美麗島站、真愛碼頭站、中央公園站等高雄知名捷運或輕軌站，認識周邊的觀光景點。

玩家可以在活動劇情中、PVP、極光深隧等系統中收集「蜜柑」，這是高雄蜜柑貓站長的武器，可透過活動商店兌換各種物資與武器、鑽石。收復的捷運或輕軌站體將可以打造成不斷產出蜜柑、經驗值等特殊資源的建物。

《輕軌少女隊》姐妹倆，也會隨機出現在蘭斯洛特西草原、西北山岳、風谷地圖中，如果與他們切磋時獲勝，擊敗她們將可以取得更多的蜜柑跟升星結晶等獎勵。此外，玩家可以使用「輕軌粒子」在召喚室中取得克萊兒、克芮兒的加入。

克萊兒是魔法型的英雄，她能夠使用持續的射線攻擊敵人、並且召喚出蜜柑站長協助持續造成範圍緩速攻擊，奧義則是將車體變成巨型電磁炮，給予敵人最強大的傷害，簡單粗暴的傷害輸出是她的魅力所在。

克芮兒則是遠程控場英雄，他可以呼喚可愛的AI海豚小愛，除了現身時治療週邊的友軍，還能對敵方造成範圍暈眩。奧義則是呼喚出高雄輕軌列車，將敵人暫時從戰場上運走，短時間內中途離場。

活動持續到7月27日止，希望玩家能夠藉此認識高雄重要景點，除了遊戲之外也能前往高雄一探究竟。

陣營戰魔神出沒　幻獸安洛先

除了新的活動更新外，《王領英雄》也開放了陣營戰的最後一區與神殿，神殿中可以挑戰魔神安洛先，擊敗他除了有機率可以得到鑽石或珍貴的耀金粒子、時空結晶外，還能獲得召喚令。安洛先是幻獸型的兵種，起始能力就是金色星等，擁有不輸給英雄的超凡戰力。缺點是一場只能召喚一次，很適合在重大戰局或挑戰時派出。未來，每個賽季的陣營戰都有可能會釋出新的幻獸種讓玩家們收集。

喜歡輕度戰略、簡單操作、養成快速的遊戲玩家可以在這次改版加入《王領英雄》，歡迎給予國產自製的遊戲團隊各種指導與建議，讓遊戲品質與內容更為完善。

安卓連結：https://reurl.cc/vd0Qjk
IOS商店連結：https://reurl.cc/Dy4qjQ
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官方網站連結：https://kk.marscatgames.com.tw/

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