南華高中彈性學制　替學子創造人生三贏！

我是廣告 請繼續往下閱讀
和英國際協會余偉謙理事長表示，這樣的產學合作機制，讓孩子在高一時就可以直接進入美髮店家實作，一週上課兩天學習理論與操作技術，也輔導考取相關證照，三年下來得以成為準設計師外，未來想要繼續升學，也會輔導學子直升科大，屆時還能具備講師資格，已畢業的校友Ray就是在這樣的體制成長，目前擔任LUSSO副店長，薪資每月至少5萬，同時在校三年依照約定薪資福利實施，孩子每個月都可以領到薪資，外縣市學子還提供住宿，養成經濟自主不造成家庭負擔外，更實質幫助到一些弱勢的家庭。
來自桃園就讀高一的黃詩芸同學表示，南華高中真的福利很好，可以一邊完成學歷、一邊實作領薪，每天都非常充實，現在每個月一半的薪水還能給爸媽，爸媽一開始會擔心離家唸書，但看到我現在的成長與穩定，都變得非常放心；來自花蓮高二的朱炎菁同學，目前已有準設計師的技能，感性表示：南華的老師真的很好，除了教導教學外，在遇到問題都能引導與陪伴我們去解決問題。
余理事長回想起曾經有一位中度學習障礙的學生，是被許多學校拒絕的孩子，經過一年的因材施教輔導後正式在店家實作，進而成為準設計師！他進一步指出，「我們由衷希望可以幫助更多無法適應一般升學體制的孩子，改變他們的未來，也等於是改變了一個家庭的未來。」
南華高中設有美容科、觀光科、資處科、多媒體應用科，平日上課兩天或上課半天的彈性學制，讓學子得以做自己時間的主人，打工、精進才藝等皆能兼顧，除了美容科與和英國際協會的合作外，在未來也將與更多的企業結合，引導孩子一入學即實作、畢業即就業，幫助孩子經濟獨立、減輕家庭負擔，高中獎學金高達14-22萬，表現良好成為正職與擁有晉升機會，同時媒合直升科大，學歷與經歷一把抓，未來陸續將有更多的企業加入，落實真正的產學結盟，創造升學、就業、人才三贏。