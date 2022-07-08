孩子壓力大？　研究：「1招」紓壓、有助情緒穩定

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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，根據董氏基金會的歷年調查結果，常把運動作為紓壓方式的青少年，近八成三覺得運動後心情有「變好」。2020年以六都青少年為對象進行調查則發現，17.6%受訪者有明顯憂鬱情緒需專業協助，有固定運動習慣者「情緒穩定度」較高，且每週運動天數越多，時間越長者，運動後心情變好的比例越高。
此外，根據由德國慕尼黑工業大學運動與健康科學系學者發表於2022年《臨床醫學雜誌》的研究指出，身體健康的孩子自我感覺較好，注意力及生活品質也更好。
疫情下運動不間斷 一起樂動150
董氏基金會多年來持續於校園推廣運動紓壓方案，鼓勵兒童青少年將運動作為正向積極的紓壓方式，有效改善負面情緒，同時與教育部體育署合作進行校園運動紓壓方案，幫助學童養成達到每周課後運動150分鐘的習慣。
疫情期間，學生雖因遠距教學無法在校園運動，但參與運動紓壓方案的同學有人在家跳繩、也有人搭配居家運動app，邊做運動邊遊戲，增添不少樂趣。葉雅馨主任建議，學童運動習慣養成需要父母從旁的引導及陪伴，父母可以先探索孩子喜好選擇運動，循序激發他們對運動的興趣，用「玩運動」開始，從不排斥、逐漸喜歡到變成習慣；此外，父母可以身作則，而與孩子一起運動也增進親子關係。
運動減輕憂鬱症狀 從小地方做起
根據美國梅奧診所的說法，每週若進行三到五天，每天至少30分鐘的運動，可顯著減輕憂鬱症狀，然而，對於患有憂鬱症的人來說，開始例行運動可能並不容易，因憂鬱症狀會降低能量、增加疼痛知覺，影響睡眠，導致運動的動力減少。衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采建議，可從每天步行五分鐘，或從事瑜伽等任何喜愛的運動開始，隨著這樣的活動越來越成形，將會期待一天中這些輕鬆休息的片段，進而享受這過程，這時再進一步將運動時間逐步拉長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54360
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