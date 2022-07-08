27歲男子「能躺著絕不坐、能坐著絕不站」　醫師檢查發現：「慢性疲勞症候群」太久恐成憂鬱症

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患者出現極度疲勞持續至少6個月，且無法以任何病因作為解釋。這種疲勞會隨著體力或腦力活動量的增加而加重，卻又無法透過休息得到改善。
全身勞力不耐症的其他症狀包括有：
- 睡眠無法消除疲勞；
- 無法集中注意力、記憶力減退；
- 當從躺下或坐下時站起時，暈眩症狀會加劇。
- 關節疼痛但無紅腫、肌肉酸痛、無力；
- 前所未有的頭痛；
- 喉嚨痛，感覺自己發燒、發冷、夜間出汗；
- 頸部或腋下淋巴結腫大、疼痛；
- 腸胃不適；
- 對聲音、氣味、食物、化學物質等極度敏感。
全身勞力不耐症潛在誘發因素據報導，全身勞力不耐症的病因不明，但研究者認為可能同時存在多種潛在的誘發因素，其中包括有：
- 病毒感染：Epstein-Barr virus（EBV）和第6型人類疱疹病毒（HHV-6）被認為是最有可能造成SEID的病毒，但目前醫學界還無法證實這些病毒會造成全身勞力不耐症。
- 免疫功能失調：全身勞力不耐症可能與病患的免疫功能輕度失調有關，但學者未能肯定失調的程度是否能造成此疾病。
- 內分泌代謝功能異常：部分患者出現下丘腦、垂體或腎上腺激素水平失衡，但醫學界仍無法確認其中關係。
- 精神疾病：部分患者表示曾經歷創傷、手術、或嚴重情緒壓力。
全身勞力不耐症治療方法MedlinePlus 指出，全身勞力不耐症並沒有特定的治療方式，因此治療目標主要為減輕症狀，如：
1. 睡眠管理
2. 藥物治療如止痛、退燒、緩解不適，以及精神藥物
3. 飲食調整
4. 漸進性運動治療
此外，患者也可以透過進行一些抗壓活動來改善心理症狀，如深呼吸運動、按摩、靜坐、瑜伽等。若無法緩解症狀或是症狀加劇，建議儘早諮詢治療師或醫師，以免演變成社交孤立、憂鬱症等併發症。
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