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27歲男子「能躺著絕不坐、能坐著絕不站」　醫師檢查發現：「慢性疲勞症候群」太久恐成憂鬱症

27歲男子「能躺著絕不坐、能坐著絕不站」　醫師檢查發現：「慢性疲勞症候群」太久恐成憂鬱症
27歲男子「能躺著絕不坐、能坐著絕不站」　醫師檢查發現：「慢性疲勞症候群」太久恐成憂鬱症

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-08 15:00:44

一名27歲的男子出現肌肉酸痛、什麼也沒做卻感到很累、能躺著絕不坐、能坐著絕不站，還常常發生頭腦混亂的症狀。不僅如此，他也長期難以入眠、睡後多夢、頻繁醒來，甚至明明睡了很久，但醒來時卻精神不振。男子多次求診卻查不出病因，直到後來被確診為「慢性疲勞症候群」。

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根據國外健康網站Mayo Clinic的資料顯示，慢性疲勞症候群也稱為「肌痛性腦脊髓炎」（Myalgic Encephalomyelitis, ME），近年來被重新命名為「全身勞力不耐症」（Systemic Exertion Intolerance Disease, SIED），是症狀極為複雜的疾病。

患者出現極度疲勞持續至少6個月，且無法以任何病因作為解釋。這種疲勞會隨著體力或腦力活動量的增加而加重，卻又無法透過休息得到改善。

全身勞力不耐症的其他症狀包括有：

  • 睡眠無法消除疲勞；
  • 無法集中注意力、記憶力減退；
  • 當從躺下或坐下時站起時，暈眩症狀會加劇。
  • 關節疼痛但無紅腫、肌肉酸痛、無力；
  • 前所未有的頭痛；
  • 喉嚨痛，感覺自己發燒、發冷、夜間出汗；
  • 頸部或腋下淋巴結腫大、疼痛；
  • 腸胃不適；
  • 對聲音、氣味、食物、化學物質等極度敏感。

全身勞力不耐症潛在誘發因素

據報導，全身勞力不耐症的病因不明，但研究者認為可能同時存在多種潛在的誘發因素，其中包括有：

  • 病毒感染：Epstein-Barr virus（EBV）和第6型人類疱疹病毒（HHV-6）被認為是最有可能造成SEID的病毒，但目前醫學界還無法證實這些病毒會造成全身勞力不耐症。
  • 免疫功能失調：全身勞力不耐症可能與病患的免疫功能輕度失調有關，但學者未能肯定失調的程度是否能造成此疾病。
  • 內分泌代謝功能異常：部分患者出現下丘腦、垂體或腎上腺激素水平失衡，但醫學界仍無法確認其中關係。
  • 精神疾病：部分患者表示曾經歷創傷、手術、或嚴重情緒壓力。


示意圖/Pexels
示意圖/Pexels

全身勞力不耐症治療方法

MedlinePlus 指出，全身勞力不耐症並沒有特定的治療方式，因此治療目標主要為減輕症狀，如：

1.   睡眠管理

2.   藥物治療如止痛、退燒、緩解不適，以及精神藥物

3.   飲食調整

4.   漸進性運動治療

 

此外，患者也可以透過進行一些抗壓活動來改善心理症狀，如深呼吸運動、按摩、靜坐、瑜伽等。若無法緩解症狀或是症狀加劇，建議儘早諮詢治療師或醫師，以免演變成社交孤立、憂鬱症等併發症。

 

示意圖/Pexels
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