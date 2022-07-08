首位高職應屆畢業生考取一等船副　吳妤婕期待未來工作

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吳妤婕在學期間就展現對航海科系的熱愛及學科上的天份，高三參加全國高級中等學校技藝競賽航海職種，就成功取得第1名的好成績，獲得保送國立台灣海洋大學商船學系的資格，於是她利用上大學前的空檔，準備一等船副航海人員測驗。
吳妤婕對於自己一次就能通過5個科目的考試，感到萬分驚喜，很感謝老師的幫助與鼓勵，她覺得自己對於數理科目很擅長，計算題都難不倒她；她的讀書方法是先將課本都讀過一次，再整理重點到筆記裡，透過不斷複習，就很容易融會貫通。
談到選擇航海相關科系的契機，吳妤婕說，有一次與父親閒聊，父親提到當船員可以改善家庭經濟，可以生活過得更好，讓她決心要當一個優秀船員，所以國中畢業後就以第1志願選擇離家近的海大附中就讀，對於她的選擇，家人都很鼓勵及支持。
吳妤婕在海大附中就讀期間，航海科全班僅6個女生，同學間相處愉快，也讓她對於未來男多女少的船上工作不會感到畏懼，反而充滿期待。她已經透過學校老師了解船上的工作環境及可能遇到的困難，不論是人際關係或工作方面，她都有信心能一一克服、將阻力化為助力。
通過航海人員測驗之後，吳妤婕選擇先完成大學學業後再就業，也會爭取參加航港局辦理的「海員新星培育計畫」，藉由計畫提供相關補助減輕家裡負擔，盡情享受大學生活。她希望在海大就讀期間，修習更多海事專業的課程，並利用學校資源，取得船員相關專業證照、加強英文能力，讓自己在未來的職場上更具競爭力。